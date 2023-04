Cavalo-marinho: confira curiosidades e como cuidar desse animal

Com características incríveis e únicas, esse peixe ósseo pode ser criado em aquários

Na mitologia grega, o cavalo-marinho está associado a Poseidon, o deus do mar Imagem: Gustavo MS_Photography | Shutterstock

O cavalo-marinho é uma criatura fascinante e única. Ele é conhecido por sua aparência distinta, com um corpo longo e magro e uma cabeça semelhante a um cavalo. Tem uma cauda preênsil, que lhe permite se agarrar a objetos e se mover em águas rasas.

Esse animal pertence à família Syngnathidae, que também inclui peixes-pipa e peixes-agulha. Existem cerca de 50 espécies diferentes de cavalos-marinhos, variando em tamanho de 1,5 cm a mais de 30 cm de comprimento. É encontrado em todo o mundo, principalmente em águas rasas e costeiras, onde se agarra a plantas marinhas e corais.

Mitologia grega

Na mitologia grega, o cavalo-marinho está associado a Poseidon, o deus do mar. De acordo com a lenda, ele tinha um carro puxado por cavalos-marinhos dourados e prateados, que o ajudavam a governar as águas. Além disso, esse animal também é associado ao tritão, uma criatura metade homem e metade peixe que servia como mensageiro do deus do mar.

Os machos carregam e dão à luz aos filhotes (Imagem: Basicdog | Shutterstock)

Características marcantes

Uma das características mais notáveis dos cavalos-marinhos é que eles são os únicos animais em que os machos carregam e dão à luz aos filhotes. A fêmea, por sua vez, deposita os ovos na bolsa incubadora do macho, onde são fertilizados e protegidos até a eclosão. Inclusive, são bichinhos monogâmicos e muitas vezes acasalam com o mesmo parceiro por toda a vida.

Além disso, assim como os camaleões, eles também são capazes de mudar de cor para se camuflar com o ambiente ao seu redor e evitar predadores. Também têm olhos independentes, o que significa que podem olhar em duas direções diferentes ao mesmo tempo.

Aquário ideal

O cavalo-marinho é um animal de água salgada. Por isso, em ambiente doméstico, ele precisa de um espaço grande o suficiente para o seu tamanho, limpo e bem oxigenado. A filtragem e circulação da água devem ser adequadas para evitar a acumulação de detritos. Além disso, é importante manter a temperatura da água entre 22°C e 25°C.Ele também precisa de plantas e corais para se agarrar e se esconder, e se adapta melhor em aquários com luz suave e indireta.

Cuidados com a alimentação

A alimentação do cavalo-marinho é outro aspecto importante para manter o animal saudável. Ele precisa de uma dieta rica em proteínas, e geralmente se alimenta de pequenos crustáceos, camarões e plâncton, que captura com sua boca em forma de tubo.