Ceia de Natal: 5 receitas saudáveis e cheias de sabor

Veja como preparar pratos nutritivos e irresistíveis para esse dia especial

Bacalhau ao forno sobre refogado de tomate Imagem: gkrphoto | Shutterstock

A Ceia de Natal pode ser leve, nutritiva e, ainda assim, repleta de aromas, cores e sabores marcantes. Com escolhas equilibradas e ingredientes naturais, é possível montar uma mesa festiva que valoriza o prazer de comer bem sem excessos, trazendo opções que agradam a todos e respeitam diferentes estilos de alimentação. Uma celebração que une saúde, afeto e boas combinações à mesa torna o momento ainda mais especial.

A seguir, veja 5 receitas saudáveis e cheias de sabor para a Ceia de Natal!

1. Bacalhau ao forno sobre refogado de tomate

Ingredientes

600 g de bacalhau dessalgado e em postas

dessalgado e em postas 3 colheres de sopa de azeite

1 cebola fatiada

3 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 xícara de chá de pimentão vermelho picado

1 xícara de chá de pimentão amarelo picado

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Rodelas de limão-siciliano e salsinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, leve ao fogo médio 2 colheres de sopa de azeite, acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Junte o alho e refogue por mais 1 minuto em fogo médio. Acrescente o tomate, o pimentão vermelho e o pimentão amarelo. Misture bem e cozinhe em fogo médio por 5 minutos, até os legumes ficarem macios. Adicione o extrato de tomate, a água, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, formando um molho encorpado.

Transfira esse refogado para o fundo de um refratário, espalhando bem. Disponha as postas de bacalhau sobre o molho. Regue com 1 colher de sopa de azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, até o peixe ficar macio e suculento. Retire do forno, finalize com as rodelas de limão-siciliano e com a salsinha. Sirva em seguida.

2. Salada de quinoa com amêndoas e damascos

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de damasco seco picado

1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas

laminadas 1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para finalizar

Modo de preparo

Lave bem a quinoa em água corrente e escorra. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Acrescente a quinoa, tempere com sal e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 12 minutos ou até a água secar e os grãos ficarem macios. Reserve.

Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia e levemente dourada. Junte o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a cenoura, os damascos e a cúrcuma, misture bem e refogue por 3 minutos. Adicione a quinoa cozida e as amêndoas, misture delicadamente e desligue o fogo. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

3. Salpicão de frango com iogurte natural

Ingredientes

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de maçã verde picada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de uva-passa

1 xícara de chá de iogurte natural

natural 2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o frango desfiado, a cenoura, a maçã, o milho, a ervilha e a uva-passa. Em um recipiente pequeno, misture o iogurte, o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino moída. Despeje esse molho sobre os ingredientes da salada e misture bem até envolver tudo por completo. Finalize com a salsinha, leve à geladeira por 20 minutos e sirva em seguida.

Salada de bacalhau com grão-de-bico Imagem: Estudio Conceito | Shutterstock

4. Salada de bacalhau com grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

cozido 400 g de bacalhau dessalgado e em lascas

1 xícara de chá de tomate cortado em cubos

1/2 xícara de chá de cebola fatiada e refogada

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de salsinha picada

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira grande, coloque o grão-de-bico cozido. Acrescente as lascas de bacalhau e misture delicadamente. Junte o tomate e a cebola e misture bem. Em um recipiente, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture até envolver todos os ingredientes. Finalize com a salsinha, misture novamente e leve à geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.

5. Assado de nozes

Ingredientes

2 xícaras de chá de nozes picadas

picadas 1 xícara de chá de castanha-de-caju picada

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de espinafre picado

1 xícara de chá de farinha de aveia

3 colheres de sopa de linhaça moída

9 colheres de sopa de água

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de tomilho seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a linhaça com a água e deixe descansar por 10 minutos. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia e levemente dourada. Junte o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a cenoura e o espinafre, misture e refogue por cerca de 3 minutos, até o espinafre murchar. Desligue o fogo e transfira o refogado para uma tigela grande.

Acrescente as nozes, a castanha-de-caju, a farinha de aveia, a páprica, o tomilho e a mistura de linhaça. Tempere com o sal e pimenta-do-reino e misture bem até formar uma massa firme e homogênea. Transfira a mistura para uma forma de bolo inglês untada com azeite, pressionando bem para deixar compacto. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, até o assado ficar bem firme e dourado. Retire do forno, aguarde 10 minutos, desenforme, fatie e sirva em seguida.