Chocolate na Páscoa: veja como consumir sem prejudicar a saúde

Escolher produtos com maior teor de cacau, menos açúcar e porções moderadas é uma maneira de manter o prazer, sem abrir mão do cuidado

Priorizar chocolates com mais cacau é uma estratégia simples para manter o equilíbrio na alimentação Imagem: voronaman | Shutterstock

A Páscoa está chegando e, com ela, surgem nas prateleiras dos supermercados os tradicionais ovos de chocolate, um símbolo da data e, também, uma lembrança afetiva da infância para muita gente. Em meio a tantas opções, surge uma dúvida comum: é possível saborear o doce sem prejudicar a saúde? A resposta é sim, desde que o foco esteja no ingrediente principal: o cacau.

O fruto do cacaueiro, cultivado em regiões tropicais e bastante presente na agricultura brasileira, é rico em compostos bioativos que despertam cada vez mais interesse da ciência. Entre eles, estão flavanóis e polifenóis, substâncias antioxidantes associadas à proteção das células e ao bom funcionamento dos vasos sanguíneos. Mas existe um ponto importante: nem todo chocolate oferece os mesmos benefícios.

“O cacau é um alimento nutricionalmente interessante porque concentra polifenóis e flavonoides que ajudam na proteção vascular e no combate ao estresse oxidativo, conforme demonstram vários estudos. O que precisamos observar é a diferença entre a quantidade de cacau, pois alguns chocolates apresentam mais açúcar, gorduras e pouca dosagem real de cacau”, explica o nutrólogo Prof. Dr. Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Como aproveitar melhor o chocolate

A Páscoa é, acima de tudo, um momento de encontro e celebração. O chocolate faz parte dessa tradição, mas pode ser apreciado de forma mais consciente. Escolher produtos com maior teor de cacau, menos açúcar e porções moderadas é uma maneira de manter o prazer, sem abrir mão do cuidado com a saúde.

Mesmo sendo nutritivo, o chocolate continua sendo um alimento calórico. Em geral, 20 a 30 gramas de chocolate amargo por dia — aproximadamente dois ou três quadradinhos — já são suficientes para aproveitar o sabor sem exagerar nas calorias.

Outro detalhe curioso envolve o horário de consumo, já que contém teobromina e pequenas quantidades de cafeína, substâncias com efeito estimulante leve. Pessoas mais sensíveis devem consumir durante o dia, evitando a ingestão próxima ao horário de dormir.

O cacau pode fazer parte de preparações práticas e saborosas, como smoothies e vitaminas Imagem: New Africa | Shutterstock

Como incluir o cacau na rotina diária

Na rotina diária, o cacau também pode ser incluído em preparações simples e práticas, como:

Misturar cacau em pó 100% no iogurte natural;

Adicionar o cacau em vitaminas ou smoothies;

Preparar mingau de aveia com cacau;

Polvilhar nibs de cacau sobre frutas;

Consumir pequenos pedaços de chocolate amargo após as refeições.

Quando é preciso ter cautela?

Embora seja seguro para a maioria das pessoas, a ingestão de chocolate pode exigir atenção em algumas situações. Quem sofre com refluxo gastroesofágico, gastrite sensível ou enxaqueca pode perceber piora dos sintomas após o consumo.

Também é importante observar a composição dos produtos, pois muitos industrializados possuem altas quantidades de açúcar e gordura, o que exige cuidado principalmente para indivíduos com diabetes ou obesidade. Nesses casos, a orientação de um profissional de saúde pode ajudar a definir as melhores escolhas e quantidades. No fim das contas, a melhor estratégia não é proibir o chocolate e, sim, aprender a escolhê-lo melhor.

Por Andréa Simões