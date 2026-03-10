Cinema: 5 filmes imperdíveis estreiam nesta semana de março

Essas produções prometem emocionar o público com histórias marcantes

Novas histórias chegam às telonas e prometem emocionar o público nesta semana Imagem: Reprodução digital | Mares e Alpha Filmes

Os cinemas recebem nesta semana uma seleção de estreias que reúne histórias inspiradoras e cheias de significado. Entre animação sensível, drama marcado por recomeços, produções baseadas em acontecimentos históricos e narrativas que exploram fé, desafios pessoais e descobertas, os novos filmes apresentam personagens que enfrentam transformações importantes ao longo de suas jornadas.

A seguir, confira cinco filmes que chegam às telonas e se destacam entre os lançamentos da semana!

1. A Pequena Amélie (12/03)

Em “A Pequena Amélie”, uma menina descobre o mundo e constrói suas primeiras memórias durante a infância vivida no Japão Imagem: Reprodução digital | Mares e Alpha Filmes

A animação acompanha uma garota belga que vive seus primeiros anos no Japão por causa do trabalho do pai diplomata. Em Kobe, ela cresce cercada por novos hábitos, paisagens e tradições, elementos que despertam sua atenção e moldam suas primeiras memórias.

No início da vida, Amélie parece distante e pouco conectada ao que acontece ao redor. Aos poucos, porém, começa a reagir aos estímulos, descobrindo sensações, afetos e experiências que revelam a intensidade da infância. O longa apresenta, com sensibilidade e leveza, como cada pequena vivência contribui para formar a maneira de sentir, perceber e interpretar o mundo.

2. Missão Refúgio (12/03)

Em “Missão Refúgio”, Mason precisa proteger uma garota perseguida por seus antigos aliados Imagem: Reprodução digital | Diamond Films

Mason (Jason Statham) leva uma vida isolada em uma pequena ilha, tentando se manter distante de um passado marcado por conflitos. A tranquilidade termina quando ele encontra uma garota em uma tempestade e decide ajudá-la.

O resgate desperta a atenção de pessoas perigosas ligadas à antiga trajetória do homem. De repente, o lugar que parecia seguro deixa de ser abrigo, obrigando os dois a fugir enquanto são caçados por inimigos determinados. Em meio a perseguições e confrontos, ele enfrenta lembranças difíceis enquanto tenta garantir a sobrevivência da menina e encontrar uma nova chance de recomeço.

3. O Guardião – Sob a Proteção de São José (12/03)

Em “O Guardião – Sob a Proteção de São José”, um jornalista em crise familiar encontra novas reflexões sobre fé e paternidade ao investigar histórias ligadas a São José Imagem: Reprodução digital | Kolbe Arte e Produções

A história acompanha um jornalista de rádio que atravessa uma fase delicada no casamento e enfrenta conflitos dentro da própria família. Em meio às dificuldades pessoais e profissionais, ele recebe a tarefa de produzir uma série de reportagens sobre São José, figura tradicional da fé cristã associada à proteção e ao cuidado com o lar.

Durante o trabalho, ele entra em contato com relatos de pessoas que dizem ter encontrado força espiritual e mudanças profundas em suas vidas por meio da devoção ao santo. Essas experiências despertam reflexões sobre responsabilidade, compromisso e paternidade, levando o protagonista a repensar suas atitudes e buscar um novo caminho para restaurar seus vínculos familiares.

4. O Testamento de Ann Lee (12/03)

Em “O Testamento de Ann Lee”, uma líder religiosa desafia seu tempo ao fundar um movimento baseado em igualdade e devoção Imagem: Reprodução digital | Disney

Inspirado em acontecimentos reais, o filme apresenta a trajetória de Ann Lee (Amanda Seyfried), figura histórica que se tornou líder espiritual e fundadora do movimento religioso Shaker. Com ideias consideradas inovadoras para a época, ela passa a defender princípios como igualdade social e de gênero, reunindo pessoas que acreditavam em sua mensagem e em sua missão religiosa.

A narrativa acompanha o surgimento dessa comunidade baseada em valores espirituais e vida coletiva. Entre rituais marcados por música, dança e celebrações religiosas, os seguidores demonstram sua devoção enquanto enxergam em Ann Lee uma representação feminina de Cristo, transformando sua liderança em símbolo central da fé do grupo.

5. Depois do Fogo (12/03)

Em “Depois do Fogo”, um caubói tenta reconstruir a própria vida após perder tudo em um incêndio devastador Imagem: Reprodução digital | Synapse

Dusty (Josh O’Connor) é um caubói cuja rotina muda completamente quando um grande incêndio consome o rancho onde vivia. Sem casa e com poucos recursos, ele passa a morar em um abrigo improvisado ao lado de outras pessoas afetadas pela mesma tragédia.

Enquanto tenta encontrar uma forma de recomeçar, Dusty também busca reconstruir o vínculo com a filha e enfrentar questões pendentes do passado com a ex-esposa. Em meio às perdas e às dificuldades do cotidiano, ele começa a refletir sobre novas possibilidades para seguir em frente e redefinir seu caminho.