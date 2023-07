Cirurgia plástica se reinventa e foge da beleza padronizada

Especialista explica como esses procedimentos abandonaram a busca pela ‘perfeição’ e voltaram-se para a valorização da individualidade

Cresce a busca por tratamentos estéticos que valorizam a beleza natural Imagem: goodluz | Shutterstock

Ao longo dos anos, a cirurgia plástica passou por uma transformação significativa. Novas técnicas, o advento das tecnologias e a mudança de padrões estéticos na sociedade fizeram ruir a abordagem focada em um “ideal de beleza” para valorizar, enfim, a individualidade.

“As tendências em cirurgia plástica também vão ao encontro de uma aparência mais natural para valorização da beleza de cada um”, explica o cirurgião plástico Dr. Daniel Vasconcellos, membro da Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS).

Realçando características individuais

De forma geral, a cirurgia plástica contemporânea abraçou a diversidade. “O corpo é uma forma de expressão pessoal e as técnicas cirúrgicas levam em conta a singularidade de cada paciente. Em vez de promover uma aparência padronizada, os cirurgiões agora se concentram em realçar as características individuais. Essa abordagem ajuda os pacientes a se sentirem aceitos e confiantes em sua aparência original”, ressalta. Isso auxilia também no empoderamento.

“Antes, no consultório médico era muito comum que o paciente chegasse com uma foto de uma celebridade como referencial. Ele queria aquele nariz, aquele olhar, aqueles lábios. Mas, adequar o procedimento a um resultado de uma celebridade, sem levar em consideração os traços do paciente, gerava resultados extremamente artificiais. Hoje, as pessoas têm mais consciência e passam a entender melhor essa questão”, acrescenta o Dr. Daniel Vasconcellos.

Segundo a BAPS, os procedimentos devem ser adaptados para atender às necessidades e desejos específicos de cada paciente. “Essa capacidade de personalização contribui para o fortalecimento da autoestima. Esses procedimentos serão realizados de acordo com a harmonia do rosto, e é função do cirurgião orientar o paciente sobre os procedimentos mais adequados para cada caso”, afirma o cirurgião plástico.

Evolução das técnicas de lifting facial

Uma das principais expressões dessa evolução é a técnica Deep Plane Facelift, uma novidade no Brasil nos últimos anos. Ela é o símbolo da evolução das técnicas de lifting facial na busca por resultados que preservem a expressão e as características únicas do paciente.

“Anteriormente, os procedimentos de lifting facial poderiam resultar em uma aparência esticada e artificial. No entanto, as técnicas modernas se concentram em abordagens mais profundas, com reposicionamento até mesmo da camada muscular. Além disso, os cirurgiões também se concentram na restauração dos volumes faciais, em vez de simplesmente esticar a pele”, explica o Dr. Daniel Vasconcellos.

Segundo o especialista, “a técnica Deep Plane Facelift associada ao Fat Grafting permite potencializar o resultado, reestruturando a face, reposicionando volume, e promovendo regeneração celular; tudo isso de forma estratégica, criando um aspecto mais jovem e, sobretudo, mais natural“.

Cirurgias agora fogem da artificialidade (Imagem: Shutterstock)

Mudanças nas rinoplastias

As proporções estéticas e a harmonia do rosto também mudaram as cirurgias de rinoplastia. A ideia de um “Barbie Nose”, o famoso “nariz de rinoplastia”, geralmente fino e com a ponta arrebitada, ficou obsoleta. Em vez de criar narizes perfeitos, que parecem fora do lugar no rosto do paciente, a arte dos cirurgiões plásticos é valorizar a beleza facial por meio de seu ponto central, fugindo da artificialidade e desproporcionalidade.

“As técnicas modernas de rinoplastia enfatizam uma abordagem mais conservadora e personalizada. Os cirurgiões se esforçam para preservar a estrutura e as características nasais únicas do paciente, enquanto buscam ajustes sutis para alcançar o equilíbrio e a harmonia facial desejada. Isso inclui fatores como a simetria e estrutura facial, além das proporções ideais para cada paciente”, afirma.

Cirurgias além da estética

Nesse sentido, a cirurgia plástica reforça o seu papel de cuidado do paciente, possibilitando também melhoria da qualidade de vida. “Alguns procedimentos são realizados para corrigir deformidades congênitas, reparar lesões traumáticas ou melhorar a funcionalidade de certas partes do corpo. Essas intervenções ajudaram os indivíduos a se sentirem mais confortáveis ​​em sua própria pele, promovendo uma maior confiança e bem-estar emocional”, explica o Dr. Daniel Vasconcellos.

“Para muitas pessoas, a insatisfação com a aparência pode causar traumas emocionais, afetando a autoconfiança e a vida social do paciente. A cirurgia plástica oferece uma solução para esses indivíduos, permitindo que eles abordem as preocupações estéticas e se sintam acolhidos”, acrescenta.

Homens transgêneros podem realizar procedimentos para deixar o rosto mais marcado (Imagem: photohobo | Shutterstock)

Cirurgias de afirmação de gênero

O assunto diversidade também faz cada vez mais parte do mundo das cirurgias estéticas faciais de afirmação de gênero, que alinham características físicas à identidade de gênero, ajudando pacientes transgêneros a ficarem “em paz” com a própria imagem. Por exemplo, homens transgêneros que desejam conquistar uma mandíbula mais forte e um contorno facial mais destacado podem optar pela mentoplastia.

“Nesses casos, o tratamento pode ser feito por meio de próteses de queixo e mandíbula, ou com preenchimentos de hidroxiapatita de cálcio ou ácido hialurônico, que são absorvíveis”. No campo das cirurgias faciais, a rinoplastia também se destaca, principalmente entre mulheres trans que desejam afinar o nariz e torná-lo mais delicado. “Definitivamente, a cirurgia plástica transformou-se num convite para que cada indivíduo abrace e realce sua própria beleza”, ressalta o Dr. Daniel Vasconcellos.

Cuidado importante

Mas a BAPS reforça: antes de fazer uma cirurgia, é extremamente importante dar um passo para trás e entender as várias motivações e influências que a levaram a considerar a cirurgia plástica. “Ao pensar mais nisso, os pacientes são mais propensos a escolher procedimentos com os quais ficarão felizes, tanto no curto prazo quanto nos próximos anos”, explica o cirurgião plástico.

Além disso, é importante procurar um profissional qualificado. “É ótimo que os ideais de beleza estão se tornando mais diversos, e os indivíduos têm mais informações e escolhas do que nunca sobre como desejam expressar sua aparência física para o mundo. Mas é fundamental que qualquer procedimento estético cirúrgico seja realizado por um cirurgião plástico especializado”, finaliza.

