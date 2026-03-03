Clumber spaniel: conheça as características do cachorro dessa raça

De origem britânica e porte robusto, esse cão de faro apurado conquistou espaço tanto no campo quanto no convívio familiar

O clumber spaniel chama atenção pelo corpo alongado, baixo e robusto Imagem: Anna Averianova | Shutterstock

O clumber spaniel é uma das raças mais antigas do grupo dos spaniels e uma das mais pesadas. De acordo com o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), há registros de que seus antepassados vieram da França há cerca de 200 anos e foram levados para a Grã-Bretanha pelo Duque de Newcastle, sendo desenvolvidos no Clumber Park, em Nottinghamshire.

Criado para atuar como levantador de caça, o clumber se destacou pelo trabalho silencioso, resistência e excelente faro. Conforme a CBKC, trata-se de um cão firme, equilibrado e capaz de enfrentar um longo dia de atividade no campo. Ao longo das décadas, a raça passou por mudanças que acentuaram seu porte mais pesado, mas sempre mantendo a funcionalidade e a estrutura forte que a caracterizam.

A seguir, veja em detalhes as principais características do clumber spaniel!

1. Aparência física

O clumber spaniel chama atenção pelo corpo alongado, baixo e robusto. Segundo a CBKC, ele deve ser balanceado, com boa ossatura e expressão pensativa, transmitindo força em todos os aspectos. A cabeça é grande e quadrada. O focinho também é quadrado.

Os olhos são limpos e de cor âmbar-escuro. As orelhas são grandes, em formato semelhante a folhas de videira, bem cobertas por pelos retos. O tronco é longo, musculoso e forte, com dorso reto e largo. O peito é profundo, com costelas bem arqueadas e voltadas para trás. Os membros são curtos e fortes.

A pelagem é abundante, fechada, sedosa e reta, com franjas nas pernas e no peito. De acordo com a CBKC, a cor preferida é o branco com manchas limão, sendo permitido também o laranja. O peso ideal varia de 29,5 a 34 kg para machos e de 25 a 29,5 kg para fêmeas.

2. Temperamento e personalidade

Apesar do porte imponente, o clumber spaniel é conhecido por seu temperamento equilibrado. Conforme a CBKC, ele é descrito como firme, de grande coração e altamente inteligente. No trabalho, demonstra atitude determinada, excelente faro e comportamento silencioso, características essenciais para um cão levantador de caça. Ainda segundo a entidade, é confiável, seguro, amável e digno.

Comparado a outros spaniels, tende a ser mais indiferente, mas não apresenta tendência à agressividade. No ambiente familiar, costuma ser leal ao tutor e aprecia a convivência tranquila, demonstrando afeto de forma discreta.

Com dieta balanceada e exercícios regulares, o clumber spaniel se mantém saudável e cheio de energia Imagem: Lenkadan | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão de estrutura forte e naturalmente pesado, o clumber spaniel exige atenção especial à alimentação. Uma dieta equilibrada e adequada ao seu porte ajuda a manter o peso dentro do padrão recomendado pela CBKC.

O controle do peso é essencial para evitar sobrecarga nas articulações, especialmente por ter corpo longo e membros mais curtos. Exercícios regulares, respeitando seus limites, também contribuem para manter a musculatura firme e a boa movimentação.

A pelagem abundante requer escovação frequente para evitar nós e manter a pele saudável. Além disso, consultas veterinárias regulares, vacinação em dia e controle de parasitas são indispensáveis para garantir o bem-estar do animal.

4. Educação e socialização

O clumber spaniel é inteligente e determinado, o que facilita o processo de aprendizado. Por ter sido desenvolvido para o trabalho no campo, responde bem a atividades que estimulem o faro e a obediência.

A socialização desde filhote é importante para que ele desenvolva segurança e equilíbrio. Embora seja descrito pela CBKC como mais reservado do que outros spaniels, é confiável e amável, características que favorecem a convivência com crianças e outros animais quando recebe orientação adequada do tutor.