Como combater 6 danos à saúde causados pelo Carnaval

Médicos explicam como se recuperar adequadamente após os dias de folia

Alguns hábitos ajudam na recuperação do corpo após o Carnaval Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

Apesar da alegria e descontração associadas ao Carnaval, é importante estar ciente de que a intensidade da folia pode impactar negativamente a saúde em diversos aspectos. A combinação de longas horas de festa, consumo excessivo de álcool e falta de sono pode resultar em desafios para o bem-estar físico. Para minimizar os danos ao corpo após os dias de festa, é aconselhável adotar algumas medidas. Confira abaixo!

1. Ressaca

O abuso de bebidas alcoólicas durante o Carnaval frequentemente resulta na temida ressaca. “O álcool, por causar uma desidratação importante, provoca uma sobrecarga do fígado, responsável por eliminar o excesso de álcool do sangue, e uma hipoglicemia do sistema nervoso central. Isso gera os sintomas característicos da ressaca, como dor de cabeça, enjoo, dor de estômago e mal-estar generalizado”, explica a endocrinologista Dra. Deborah Beranger.

A médica diz que redobrar a hidratação, ter uma boa noite de sono e investir em uma alimentação leve e balanceada são estratégias para fazer com que a ressaca passe mais rápido.

2. Inchaço

Como durante o Carnaval dormimos tarde e permanecemos muitas horas em pé, existe uma tendência à retenção de líquidos e inchaço, principalmente para pessoas com problemas de circulação, obesos, gestantes e portadores de pressão alta, segundo a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita.

“Nesses casos, é possível adotar algumas estratégias para melhorar o desconforto e ajudar a reduzir o inchaço, como elevar as pernas no final do dia e fazer compressas frias com chá de camomila. Mas nunca escalde os pés ou realize qualquer tipo de compressa quente, pois essas podem causar dilatação dos vasos sanguíneos e agravar o quadro”, diz a médica.

Porém, a especialista ressalta que, se o edema é frequente, persistente, unilateral ou associado a outros sintomas, como dor, coceira e vermelhidão, é fundamental procurar um cirurgião vascular.

3. Pele ressecada

A combinação de maquiagem, glitter, acúmulo de sujidades e excesso de exposição solar e álcool pode prejudicar a aparência e a saúde da pele, tornando-a mais opaca e ressecada. Então, após o período de folia, é importante redobrar os cuidados.

“Ao chegar em casa, retire a maquiagem e lave bem o rosto. Uma ótima dica é usar um cleansing oil, que é capaz de remover até maquiagens à prova d’água e impurezas e pode ser utilizado em toda face, pescoço e região dos olhos. Complemente realizando uma limpeza com um sabonete líquido ideal para seu tipo de pele”, aconselha a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff.

Em seguida, a médica recomenda que você faça uso de máscaras faciais hidratantes e calmantes e utilize hidratantes específicos para o seu tipo de pele. “A hidratação tópica da pele após esse período é muito importante para recuperá-la da desidratação causada pela exposição solar e o consumo excessivo de álcool, o que prejudica a renovação celular e a textura”, explica. “Prefira os hidratantes formulados com ácido hialurônico de baixo peso molecular, que penetra mais profundamente na pele e possui excelente capacidade de hidratação”, acrescenta a especialista.

E, além desses cuidados, é possível potencializar a recuperação da pele através de estratégias como o uso de esfoliantes. “O esfoliante contém partículas granulares ou enzimáticas que ajudam a remover as células mortas da superfície da pele, deixando-a mais suave, luminosa e com aparência renovada. No entanto, é importante escolher um esfoliante delicado e adequado ao seu tipo de pele”, diz a Dra. Lilian Brasileiro, médica e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Alguns cuidados ajudam a recuperar os cabelos dos danos do Carnaval Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

4. Cabelo prejudicado

Hábitos comuns no Carnaval, como a exposição solar intensa e o consumo excessivo de álcool, também podem prejudicar a qualidade dos cabelos, tornando-os mais fracos, ressecados e quebradiços. “Para recuperar a saúde e a beleza das madeixas, aposte no uso de shampoos suaves, máscaras formuladas com ativos de alta propriedade hidratante e ampolas de hidratação rápida”, recomenda o Dr. Danilo S. Talarico, médico pós-graduado em Dermatologia Clínico-Cirúrgica.

“Após o banho, os leave-ins e óleos capilares são muito bem-vindos para potencializar a hidratação e auxiliar no controle do frizz“, diz o médico, que ainda acrescenta que pode ser interessante também fazer uma visita a um profissional especializado que poderá recomendar procedimentos e cuidados específicos para ajudar a recuperar os seus fios rapidamente

5. Dores no joelho

Devido aos longos períodos em pé nos blocos, é comum chegarmos em casa sentindo dores no joelho, o que pode causar certa preocupação. E não é à toa, afinal, dores nos joelhos podem ter causas muito variadas. Felizmente, segundo o Dr. Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva, no geral, dores que ocorrem durante ou após a prática de atividade física e desaparecem espontaneamente não tendem a ser graves, pois, geralmente, trata-se de dor pós-esforço.

“Imediatamente após o joelho começar a incomodar, é possível adotar medidas em casa para ajudar a aliviar os sintomas, como o princípio RICE (Rest-Ice-Compression-Elevation). Essa é uma primeira linha de defesa comum e pode ajudar a reduzir a dor aguda no joelho, além do inchaço e da inflamação que geralmente a acompanham, independentemente da causa”, explica o médico.

Abaixo, veja como colocar em prática o RICE:

Pause qualquer atividade extenuante, especialmente aquelas que causam mais dor no joelho;

Faça compressas com gelo na área afetada pelo menos três vezes por dia durante cerca de 20 minutos;

Enquanto fizer isso, é indicado elevar a perna para que a gravidade possa ajudar a diminuir qualquer inchaço presente na articulação e no membro. “Você também pode apoiar a perna sempre que estiver sentado durante o dia”, diz o médico;

Utilize uma compressão moderada ou uma bandagem ao redor do joelho para ajudar a empurrar o inchaço para fora da área. “Certifique-se de que a compressão seja confortável e não esteja muito apertada para evitar interromper a circulação no joelho”, ressalta o Dr. Marcos Cortelazo.

“Mas, embora essas medidas caseiras possam ser úteis na redução da dor, ainda é importante informar seu médico sobre o problema. Isso é especialmente verdadeiro se essas medidas não forem eficazes ou se a dor piorar progressivamente”, aconselha.

6. Estragos na alimentação

No Carnaval, é normal sairmos da rotina e a alimentação adequada acaba sendo deixada de lado em troca de longos períodos de jejum ou então uma comilança excessiva. “Mas vale ressaltar que, por mais que manter uma alimentação balanceada seja importante, um hábito alimentar saudável ao longo de todo o ano é muito mais relevante para a saúde do que os exageros em um período festivo”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

Ela ressalta que o melhor a fazer após um período de alimentação desregrada é retornar ao hábito alimentar saudável no dia seguinte. “Se você quer contribuir com a recuperação do organismo após o Carnaval, o melhor é apostar em uma alimentação leve, saudável, equilibrada, variada e natural, rica em frutas, legumes, verduras, fibras, antioxidantes, gorduras boas e proteínas magras. Esse hábito, aliado ao consumo adequado de água e a prática de atividades físicas moderadas, certamente ajudará o organismo a eliminar as toxinas através dos mecanismos naturais”, finaliza a médica.

Por Maria Claudia Amoroso