Como enriquecer o ambiente do seu gato: 6 ideias que ele vai adorar

Estimule o comportamento natural do seu felino e evite tédio e estresse com mudanças fáceis em casa

O enriquecimento ambiental é benéfico para a saúde física e mental dos gatos Imagem: ArtPhoto21 | Shutterstock

Os gatos, apesar de domesticados, ainda preservam muitos comportamentos e instintos herdados de seus antepassados selvagens, como a necessidade de caçar, escalar, observar o ambiente do alto e explorar novos estímulos. Por isso, o enriquecimento ambiental torna-se essencial para garantir a saúde física e emocional desses animais.

A médica-veterinária Mayara Andrade, de Guabi Natural, explica que cuidar de um gato vai além da alimentação: é compreender sua natureza ativa e investigativa, que remete aos comportamentos típicos de seus ancestrais caçadores.

O conceito de enriquecimento ambiental se refere à criação de um ambiente mais dinâmico, desafiador e interessante dentro de casa, oferecendo brinquedos, arranhadores, prateleiras, túneis, atividades interativas e oportunidades de exploração. “É fundamental conhecer e respeitar a natureza dos felinos para definir a melhor estratégia de manejo e alimentação, promovendo saúde, bem-estar e estímulos compatíveis com seus comportamentos naturais”, destaca.

Segundo levantamento de 2023 feito pelo Instituto Pet Brasil, os gatos foram a espécie que mais cresceu em número de lares nacionais (+5,4%), passando de 29,2 milhões para 30,8 milhões. Diante desse avanço, garantir que os felinos possam expressar seus instintos por meio de ambiente adequado, estímulos e rotina torna-se um fator essencial para uma vida mais longa, saudável e equilibrada.

“Nutrição e enriquecimento ambiental caminham juntos. Assim como eles precisam de uma alimentação adequada para uma vida longa e saudável, o ambiente enriquecido alimenta a mente e desperta o instinto dos felinos”, explica Mayara Andrade.

Abaixo, a veterinária explica como garantir o enriquecimento ambiental para os gatos. Confira!

1. Movimento e verticalização

É importante ter em casa prateleiras, tocas, arranhadores para as unhas, caixas de papelão e pontos de observação que estimulam o instinto de caça, fornecendo rotas de fuga e segurança.

2. Cuidados com a saúde

A rotina do animal também deve incluir cuidados de higiene, como a escovação regular dos pelos, que contribui para o conforto, a saúde da pele e a prevenção de bolas de pelo.

3. Enriquecimento alimentar

Vale apostar em comedouros lentos, dispensadores, brinquedos que transformam a hora da refeição em uma verdadeira “caçada”, estimulando o instinto e prolongando o gasto de energia, bem como a inclusão de alimentos úmidos.

O catnip ajuda a reduzir o estresse e a monotonia para o gato Imagem: DimaBerlin | Shutterstock

4. Estímulos sensoriais

É fundamental garantir ao gato sons, aromas (ervas seguras como catnip e difusores de feromônio) e luz natural que ajudam a manter o equilíbrio emocional e reduzir o estresse e a monotonia.

5. Interação e vínculo

Brincadeiras guiadas (com varinhas e penas ou brinquedos com pelúcia que simulem caça) e rotinas previsíveis fortalecem a confiança entre gato e tutor.

6. Ambiente funcional

Cada área da casa deve respeitar a natureza do gato, garantindo que locais de alimentação, sono, brincadeira e caixa de areia (em locais tranquilos) estejam separados.

Benefícios do enriquecimento ambiental

Segundo Mayara Andrade, o enriquecimento ambiental deve ser entendido como um componente essencial da saúde preventiva dos gatos. Ele atua diretamente na redução do estresse, na estimulação mental contínua, na prevenção de comportamentos indesejados e no suporte à saúde física, já que incentiva movimento e gasto energético. Em conjunto com uma dieta equilibrada e acompanhamento veterinário, contribui para gatos mais ativos, saudáveis e longevos.

Enriquecimento ambiental que acompanha a fase da vida

Mayara Andrade destaca que essas práticas precisam ser adaptadas ao longo da vida do animal, especialmente na fase sênior, quando estímulos mais suaves, acesso facilitado a áreas elevadas e atividades mentais direcionadas ajudam a manter a qualidade de vida, a cognição e o conforto dos gatos idosos.

“O bem-estar é um conceito amplo: começa no comedouro e se estende por todo o ambiente. Enquanto a alimentação adequada fornece energia e nutrientes essenciais, a gatificação oferece propósito, estímulo e saúde mental, completando o ciclo da saúde integral felina. Por isso, a orientação de um profissional especializado é fundamental para que tutor e veterinário definam juntos a melhor estratégia nutricional e de enriquecimento ambiental para cada gato”, destaca a médica-veterinária.

Por Josiane Joveli