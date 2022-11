Como ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar correto

Veterinária dá dicas que vão te ajudar a educar o seu animal de estimação

É possível ensinar seu pet a fazer xixi no local correto Imagem: Shutterstock

Um dos desafios ao educar um cachorro é ensiná-lo fazer xixi no local correto, e não pela casa inteira. Mas não se preocupe: é possível ensinar isso ao seu bichinho em qualquer idade. “Na fase adulta, esse processo é mais demorado, mas todos aprendem a usar o banheiro”, explica a veterinária Fernanda Penha Dias.

Principais dicas

No caso dos filhotes, a profissional indica espalhar tapetes higiênicos ou jornais em vários pontos da casa em que o filhote terá acesso. “E quando ele fizer xixi no lugar errado, leve-o até o banheiro mais próximo do local onde ele urinou”, ensina.

Outra dica da veterinária é retirar todos os tapetes da casa, pois os cães têm instinto de urinar em superfícies fofas, por conta da absorção. “Para eles, é como fazer xixi na terra”, explica Fernanda Penha Dias. Aos poucos, diminua a quantidade de banheiros espalhados pela casa, e vá direcionando o cachorro até o local em que você deseja que ele urine.

Sem broncas seu pet será mais corajoso e seguro (Imagem: Shutterstock)

Sem broncas

Nunca dê bronca quando o cachorro fizer xixi no lugar errado, pois isso prejudica o aprendizado. “Caso isso aconteça, limpe o local sem que ele veja e aplique repelentes para cães. Alguns animais viciam em determinados lugares”, orienta Fernanda Penha Dias.

A veterinária explica que os cachorros escolhem um local para urinar devido ao cheiro, praticidade ou pela distância da comida. “Em caso de cães não castrados, dificilmente farão apenas em um local, por causa da necessidade de marcação de território, hábito que é perdido quando o macho é castrado”, alerta. Brigar com o seu cão pode causar problemas graves a ele, como a coprofagia, que é o ato de comer as próprias fezes com a intenção de resolver o problema que desagrada ao tutor.

Recompense o animal

Recompensar o seu bichinho no começo do aprendizado é muito mais interessante do que broncas, pois ele crescerá mais corajoso e seguro. “Os filhotes não têm o costume de ir muito longe para fazer as necessidades, para ele é natural se aliviar no meio de uma brincadeira agitada. Se o banheirinho estiver bem perto dele e se ele já tiver sido recompensado com petisco ou uma festa, dificilmente ele fará fora do alvo”, alerta Fernanda Penha Dias. A presença do dono é essencial nesse momento, pois sempre que fizer as necessidades no lugar certo, ele será recompensado, associando que acertou.