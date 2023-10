Confira 4 dicas para ganhar dinheiro com seu negócio

Especialistas ensinam estratégias para fidelizar clientes e lucrar mais

Faça seu negócio decolar com dicas de especialistas Imagem: prostooleh | Freepik

Dentre os principais motivos que levam o brasileiro a querer ser o próprio chefe, estão a necessidade, a oportunidade ou surgimento de uma ótima ideia e a vocação para cuidar da própria empresa. A Pesquisa Global de Empreendedorismo 2023, da GoDaddy, indica que quase metade (48%) dos empreendedores entrevistados relatam que mais de 50% de suas receitas são provenientes do comércio online, enquanto outros 26% afirmam que dependem de mais de 75% de suas receitas geradas em vendas pela Internet.

Pensando nisso, reunimos 4 especialistas para trazerem algumas dicas de ouro para você que quer começar um novo empreendimento ou ganhar mais dinheiro com um negócio já existente. Confira!

1. Não foque apenas as datas sazonais

Uma regra fundamental que todo empreendedor precisa seguir é vender todo dia. Aproveite as datas comemorativas, mas evite depender delas. Por isso, a dica é criar seu próprio calendário e não depender apenas de datas como Natal, Black Friday ou qualquer outra. Fortaleça seu vínculo com a audiência e crie nela o desejo de compra, independentemente da época do ano.

“Posicionamento e branding são excelentes estratégias para alcançar esse objetivo. Lembrando que não se trata somente de uma simples ação nas redes sociais, mas sim uma estratégia bem planejada e que exigirá tempo e dedicação das empresas e profissionais que desejam ter sucesso”, explica Eduardo Augusto, CEO da IDK, primeira commtech brasileira.

2. Entenda o comportamento do seu consumidor

Danielle Almeida, CMO da MindMiners, referência em Consumer Insights, explica que é possível apurar informações sobre o seu consumidor por meio de ferramentas digitais como o Think With Google, o Google Analytics e o Facebook Audience Insights. Porém, o ideal é buscar por sistemas mais especializados.

“Quanto mais especializada for a plataforma de análise, maiores as chances da empresa de contar com dados confiáveis e acionáveis, uma vez que eles serão capazes de traduzir as necessidades e desejos mais específicos de seus consumidores e, assim, responderem dúvidas sobre o futuro do negócio”, esclarece.

A presença nas redes sociais possibilita mais visibilidade aos produtos (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

3. Explore as redes sociais

As redes sociais favorecem a promoção da sua marca sem que você precise gastar muito. Crie perfis nas plataformas em que seu público-alvo esteja presente, compartilhe conteúdo relevante e interaja com seus seguidores. Isso aumentará sua visibilidade e te ajudará a construir uma base de leads leais, com grande potencial para serem prospectados. Uma boa sugestão é utilizar estratégias de marketing de conteúdo e publicidade direcionadas para maximizar o alcance das suas postagens.

Um grande case de sucesso é o da Pizza Supreme, serviço de entrega de pizzas na Bahia que registra mais de 9 mil pedidos mensais e faturamento de mais de R$ 3 milhões. “Nós investimos em campanhas para datas comemorativas, anúncios promocionais e também em interações nas redes sociais a fim de informar e satisfazer os nossos clientes”, conta Anderson Alencar, CEO da empresa.

4. Fique de olho nas tendências tecnológicas

Acompanhar as tendências tecnológicas é essencial para o sucesso nos negócios. A capacidade de se adaptar e inovar com base nas mudanças tecnológicas pode ser um fator determinante para o crescimento e a prosperidade de uma empresa. Além disso, as tendências tecnológicas muitas vezes refletem as mudanças nas preferências e necessidades dos consumidores.

“Com os consumidores cada vez mais digitalizados, fazendo uso de novos dispositivos e passando cada vez mais tempo em realidades alternativas e imersivas como games, metaverso e redes sociais, por exemplo, é importante que o varejo também esteja presente nestes espaços, caso contrário perderá clientes”, finaliza o especialista em negócios digitais e professor da FGV Kenneth Corrêa.

Por Letícia Carvalho