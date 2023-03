Confira 5 dicas para o esmalte durar mais

Profissionais revelam segredos para evitar que o esmalte descasque rapidamente

Os cuidados com a unha são importantes para conservar o esmalte Imagem: Sofia Zhuravetc | ShutterStock

Quem nunca se decepcionou por fazer a unha em um dia e no outro o esmalte já estar todo descascado? Para não se frustrar mais com isso, as profissionais de beleza Ester Chavier, Esteli Pereira e Débora Alcantara dão 5 dicas preciosas para fazer o seu esmalte durar mais.

1. Cuidados antes do esmalte

Para que a cobertura do esmalte fique uniforme, é importante lixar as pontas das unhas com lixas convencionais, e sobre elas com lixas mais macias e suaves. Assim, você elimina possíveis imperfeições.

Utilizar hidratantes também é muito importante, pois mantém a saúde das unhas e evita que elas descamem ou lasquem. Dessa forma, conservará o esmalte por mais tempo. Mas é importante lavar para tirar o excesso de creme e secar bem as unhas antes de começar a aplicar o esmalte.

2. Base é essencial para proteção das unhas

Utilizar a base antes da aplicação do esmalte é fundamental para a proteção das unhas. Aplicar o esmalte diretamente sobre as unhas pode deixá-las amareladas e enfraquecidas.

Aplicação de base pode ajudar na proteção das unhas (Imagem: surowa | Shutterstock)

3. Como escolher o esmalte certo?

Na hora de escolher qual esmalte vai passar, não basta olhar a cor. É necessário prestar atenção na data de validade, pois se estiver vencido pode ser prejudicial à saúde. Além disso, quando ele fica muito tempo parado pode ficar mais grosso e, dessa forma, sair com mais facilidade das unhas.

Até existem algumas soluções para deixar o esmalte mais fino novamente, mas elas alteram as características do produto. O ideal é comprar um novo. As camadas de esmalte devem ser bem finas para que não descasquem com facilidade.

4. Como eliminar as bolinhas

As bolinhas nos esmaltes são resultado de mãos quentes. Ao perceber o calor excessivo na palma da mão da cliente, sugerimos que esta segure umas pedrinhas ou placas de gelo até o final da esmaltação. Elas também podem aparecer se o esmalte estiver velho e grosso, nesse caso, o ideal é optar por outro esmalte.

5. Como garantir a durabilidade do esmalte

Para garantir maior durabilidade é interessante utilizar um extra brilho sobre o esmalte. Ele ajuda na fixação do produto e realça a cor. Além disso, pode ser repassado após 3 dias para recuperar o brilho e segurar o esmalte por mais tempo.

Levar um extra brilho na bolsa é uma boa opção para arrumar as pontinhas que lascam. Uma pequena pincelada pode segurar o esmalte nas unhas por aproximadamente 2 dias a mais. Após a aplicação do esmalte pode-se pingar uma gotinha de óleo secante, que ajuda a hidratar as cutículas e evita que poeiras ou fiapos estraguem o esmalte enquanto ainda estiver úmido.