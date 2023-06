Confira 5 famosos do signo de Câncer

Conheças as celebridades cancerianas que são destaques no mundo artístico

As pessoas nascidas no período entre 21 de junho e 21 de julho são cancerianas. Imagem: Sky Cinema | Shutterstock

Câncer é o quarto signo do zodíaco e seu elemento é a água. Ele é regido pela Lua e rege a casa 4 do Mapa Astral. Considerado o mais sensível do zodíaco, ele simboliza o romantismo, a generosidade, a fidelidade e a dedicação à família.

“Apesar de ser caracterizado na maioria dos artigos como sensível, emocional e sentimental, Câncer também é corajoso e firme nas adversidades, principalmente quando alguém que ama está envolvido”, explica a astróloga Agnes Katsumata. Além disso, cancerianos são pessoas bem-humoradas, tranquilas e muito atenciosas.

A seguir, conheça os famosos de Câncer!

Ariana Grande

Ariana Grande (Imagem: Tinseltown | Shutterstock

26 de junho de 1993

Profissão: cantora, compositora, atriz e apresentadora.​

A artista foi a primeira mulher a conquistar 200 milhões de seguidores no Instagram.

Wagner Moura

Wagner Moura (Imagem: Ron Adar | Shutterstock

27 de junho de 1976

Profissão: ator, produtor, roteirista e cineasta.

O filme Marighella, dirigido por Wagner Moura sobre o guerrilheiro Carlos Marighella que lutou contra a ditadura militar, foi indicado a diversos prêmios nacionais e internacionais.

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa (Imagem: Andrea Raffin | Shutterstock

30 de junho de 1995

Profissão: atriz, modelo, escritora e empresária.

Em 2020, a artista e a sócia Vanessa Ribeiro lançaram uma marca de moda, a Ginger.

Fábio Porchat

Fábio Porchat (Imagem: Divulgação / Vinicius Mochizuki)

1 de julho de 1983

Profissão: ator, diretor, dublador, produtor, roteirista, humorista e apresentador.

Em 2019, o artista e o Porta dos Fundos receberam um Emmy Internacional, na categoria Melhor Comédia, pelo filme “Especial de Natal: Se Beber, Não Ceie”.

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen (Imagem: FashionStock.com | Shutterstock

20 de julho de 1980

Profissão: modelo e empresária.

Gisele está entre as modelos mais bem pagas do mundo. Em 2018, segundo a revista Forbes, ela ficou em 5º lugar (empatada com Cara Delevingne).