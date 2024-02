Confira a previsão completa de março para os 12 signos

Astróloga explica o que os astros revelam para cada nativo neste mês

No início do mês, o Sol em Peixes fará conjunção com Saturno e Mercúrio. O Astro-Rei também estará em aspecto positivo com Júpiter e Saturno. Isso indica um período importante para organizar as emoções e as energias. Depois, o Sol em Peixes fará conjunção com Netuno, que é o regente do signo de Peixes. Esse movimento sugere confusões, sensibilidade energética e tendência a enganos. Por isso, será importante cuidar da própria energia por meio de práticas espirituais e artísticas.

Outros movimentos importantes

Vênus e Marte iniciarão o mês em conjunção e em aspecto tenso com Urano. Isso indica possíveis rompimentos e ações impulsivas, o que poderá desequilibrar os relacionamentos. Depois, Vênus fará conjunção com Saturno, sugerindo uma fase de inseguranças.

A partir da metade do mês, Marte ficará sem aspectos. Isso aponta para ações mais altruístas e inovadoras. Por outro lado, também sugere tendência a ações rebeldes e precipitadas. Júpiter e Urano seguirão em conjunção no signo de Touro, indicando mudanças na rotina e em tudo que gera segurança emocional. Com isso, haverá uma abertura para caminhos que façam mais sentido.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Energia geral

Neste mês, você viverá uma fase mais introspectiva e de muita sensibilidade energética. Poderá se deixar influenciar pelos barulhos externos. Para manter o equilíbrio, procure se recolher e cultivar a espiritualidade. Por fim, será o período ideal para encerrar ciclos, compreendendo tudo o que viveu no último ano e o que deseja levar para a próxima etapa.

Relacionamentos

Você viverá uma fase de encerramentos no setor afetivo. Será o momento de fazer um balanço de todas as experiências vividas e do que aprendeu com elas. No começo do mês, poderá se confundir e tomar decisões precipitadas. Por isso, procure se controlar para não agir de maneira equivocada. Por volta da metade do mês, a tendência é que consiga ter mais clareza e direcionamento na vida amorosa.

Trabalho e dinheiro

Período movimentado no setor financeiro. Ao mesmo tempo em que tenderá a ter ganhos extras, os gastos e imprevistos também surgirão. No caso, procure manter o foco e evite gastar na intenção de suprir suas carências emocionais. Além disso, cuide das emoções, encerre os ciclos necessários em sua vida e atente-se aos impulsos que poderão te levar a decisões equivocadas.

Touro

Energia geral

Após uma fase movimentada, você entrará em um período mais introspectivo. Haverá a necessidade de se recolher, cuidar melhor da sua energia e sair do movimento externo. Aproveite este momento para olhar para si de maneira consciente e madura, buscando compreender os medos e padrões nocivos que estão atrapalhando o seu crescimento pessoal.

Relacionamentos

No início do mês, você viverá alguns desafios nos relacionamentos. A tendência será de rupturas inesperadas, aumento de conflitos e tensões. Você poderá sentir um desejo interno de liberdade. No caso, evite agir por impulso, pois poderá se precipitar. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Você perceberá a necessidade de encontrar segurança e estabilidade na relação.

Trabalho e dinheiro

Você viverá uma fase de muita energia para ir em busca dos seus sonhos. Além disso, poderá ter ganhos financeiros inesperados. Todavia, imprevistos podem te levar a gastar mais do que esperava. Portanto, procure não se envolver em muitos projetos e tente usar a sua energia de forma consciente para as mudanças que deseja realizar.

Gêmeos

Energia geral

O período será favorável para compartilhar conhecimento, se unir a pessoas que possuem ideais em sintonia com os seus, descentralizar a atenção e compreender como cada um é importante para o desenvolvimento coletivo. Além disso, o momento será propício para expandir a sua potência, sair dos limites do seu ego e se aventurar em algo novo.

Relacionamentos

No início do mês, você viverá uma fase importante para os relacionamentos. Ao mesmo tempo em que buscará por mais equilíbrio, poderá agir de forma impulsiva, impositiva e arrogante, na tentativa de suprir o seu desejo por liberdade. Logo, procure controlar os ânimos e evitar conflitos. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Você perceberá os resultados das suas escolhas e buscará por mais segurança nas relações.

Trabalho e dinheiro

Você contará com uma dose extra de energia e coragem no setor profissional. Com isso, poderá dar andamento aos seus projetos e se dedicar ao que deseja conquistar na carreira. Além disso, o espírito de liderança estará em alta. Entretanto, será muito importante direcionar bem a sua energia. Afinal, em desequilíbrio, ela poderá te levar ao excesso de competitividade, tensões, autoritarismo e atitudes impulsivas.

Câncer

Energia geral

Neste mês, você irá direcionar muita energia para o setor profissional. Além disso, a sua preocupação estará voltada para os projetos futuros. Haverá também o desejo de receber o reconhecimento e o apoio de pessoas que admira. Será o momento de olhar para a sua vida de forma realista e organizá-la a fim de alcançar o que almeja. No entanto, tome cuidado com o excesso de autocobrança que poderá surgir.

Relacionamentos

Após uma fase desafiadora no setor afetivo, a tendência será que desfrute de momentos alegres na companhia da pessoa amada ou conheça alguém que esteja alinhado com as suas verdades. Haverá o desejo de investir na relação, levando-a para um ponto em que haja maior conexão e realização de planos em conjunto.

Trabalho e dinheiro

O setor profissional receberá muita atenção de sua parte. Será um momento importante para o seu crescimento. Haverá a possibilidade de receber reconhecimento das pessoas que admira e de seus superiores, além de colher os frutos do seu empenho e dedicação. Contudo, tome cuidado com possíveis decisões equivocadas e com enganos.

Leão

Energia geral

No início do mês, você entrará em contato com as suas sombras e medos. Além disso, a tendência será que se depare com inseguranças e pessimismo. No entanto, não se deixe levar por tais sentimentos e compreenda que tudo isso é necessário para que possa ressignificar seus traumas de forma consciente. Por volta da metade do mês, você tenderá a embarcar em uma fase mais leve e de bastante crescimento.

Relacionamentos

Você viverá uma fase desafiadora no setor afetivo. Isso porque irá se deparar com medos e traumas de relações passadas. No início, haverá mais coragem para encarar as suas feridas e buscar um novo significado para elas, conseguindo assim compreender os aprendizados e se transformar. Depois, tenha cuidado com a tendência a inseguranças e carências. Isso porque elas poderão reforçar os comportamentos nocivos.

Trabalho e dinheiro

Você poderá se sentir mais confiante em relação às suas verdades. Será um bom momento para desenvolver o autoconhecimento e para investir em um novo estudo que acrescente sabedoria para a vida acadêmica e para a carreira. Apesar disso, as inseguranças desta fase poderão te assombrar. A tendência será que sentimentos de menos-valia surjam.

Virgem

Energia geral

No início do mês, a tendência será de uma rotina agitada. Imprevistos poderão ocorrer, gerando tensões e afetando a sua saúde. Logo, procure gerenciar bem o seu tempo, evitando se comprometer com mais atividades do que pode cumprir. Depois, o momento será propício para realizar as mudanças necessárias no cotidiano, o deixando mais prático e funcional. Por fim, será uma fase importante para o autoconhecimento.

Relacionamentos

No início do mês, você buscará equilíbrio no setor afetivo. No entanto, haverá a possibilidade de se deparar com inseguranças e sentimentos de menos-valia, o que te levará a aceitar menos do que realmente merece. Além disso, poderá agir com arrogância e cobrar o outro de maneira excessiva, o que irá desequilibrar a relação.

Trabalho e dinheiro

A rotina profissional será movimentada no início do mês. O excesso de demandas e afazeres poderá te sobrecarregar. Portanto, para fazer tudo o que precisa e ainda respeitar os próprios limites, procure gerenciar bem o seu tempo. Ainda nesta fase, a tendência será que encontre mais equilíbrio nas relações de trabalho. Para isso, será necessário controlar as atitudes arrogantes.

Libra

Energia geral

No início do mês, você viverá um período de organização em sua rotina. Haverá a possibilidade de lidar com ela de forma mais consciente, colocando os limites necessários para realizar tudo o que precisa. Depois, a tendência será de uma agitação no cotidiano. Portanto, para manter o equilíbrio, procure ter consciência das suas prioridades. Caso contrário, poderá prejudicar a própria saúde.

Relacionamentos

Você viverá uma fase intensa no setor afetivo, especialmente no início do mês. A tendência será que se apaixone com facilidade ou busque mais romance dentro do atual relacionamento. Entretanto, atente-se às ações impulsivas, pois elas poderão gerar tensões e desequilíbrios na relação. Depois, será o momento de organizar o que viveu e perceber a importância de reconhecer o amor nas vivências do cotidiano.

Trabalho e dinheiro

No início de março, a tendência será que ocorram organizações intensas no setor financeiro. Aproveite este momento para compreender os seus limites e se dedicar somente às suas prioridades. No final do mês, será importante organizar as finanças. Contudo, você poderá fazer isso de forma mais amorosa e equilibrada.

Escorpião

Energia geral

No início do mês, você se conectará com a sua essência, individualidade e brilho pessoal. Entretanto, poderá se deparar com inseguranças, sentimentos de cobrança e responsabilidades que te impedem de viver da maneira que gostaria. Depois, o momento será de organização e movimentos em sua rotina. Apesar disso, ainda haverá algumas confusões.

Relacionamentos

No início de março, você buscará por mais conexão e intimidade nos relacionamentos. Além disso, irá priorizar as relações familiares. Contudo, conflitos e desentendimentos poderão surgir com mais frequência. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Ao mesmo tempo em que buscará viver momentos especiais e românticos, poderá enfrentar desafios e empecilhos.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, haverá o desejo interno de se conectar com seus dons e talentos. Contudo, poderá se deparar com desafios para conseguir trabalhar com algo de que goste. Após, será um momento importante para colocar em prática seus desejos e organizar a sua rotina. Desse modo, conseguirá encontrar alegria nas mais diferentes atividades.

Sagitário

Energia geral

Ao longo deste mês, você sentirá a necessidade de viver situações fora da rotina e conhecer novos lugares e pessoas. Ao mesmo tempo, contudo, haverá um intenso movimento interno, em que buscará o conforto do seu lar e a presença dos entes queridos. No caso, procure equilibrar essas duas energias, vivendo as novidades, mas se recarregando dentro de casa.

Relacionamentos

No início do mês, a tendência será de uma vida social agitada. Você buscará conhecer novas pessoas. Terá mais habilidade e abertura para compreender diferentes pontos de vista, podendo, inclusive, modificar sua forma de pensar. Depois, a propensão será que esse movimento diminua. Poderá, então, assimilar as interações vividas, bem como se aconchegar com seus familiares e com as pessoas com quem tem maior intimidade.

Trabalho e dinheiro

Você viverá um período de mudanças em sua rotina. Ao mesmo tempo em que poderá ter sucesso em seu trabalho, também haverá a possibilidade de enfrentar diversos imprevistos. Será um momento importante para compreender com o que realmente gosta de trabalhar, bem como se dedicar a trazer essa atividade para a sua vida.

Capricórnio

Energia geral

A tendência será de um mês movimentado em sua vida. Afinal, você buscará transitar por novos lugares, conhecer pessoas, agregar mais conhecimento e ter mais flexibilidade para aprender com a visão do outro. A fase poderá ser favorável para a negociação de imóveis e tudo que envolva contratos longos, desde que avaliados de forma realista. Por fim, o momento será propício para iniciar novos estudos.

Relacionamentos

O início do mês será importante para valorizar as conquistas no setor afetivo, perceber o que é realmente prioridade para você dentro de um relacionamento e construir mais segurança e estabilidade. Apesar disso, poderá se deparar com impulsos e imprevistos, o que te levará a ações desequilibradas. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Haverá o desejo de se firmar em uma relação com alguém que esteja alinhado com os seus valores.

Trabalho e dinheiro

Fase importante no setor financeiro. A tendência será que tenha mais energia e disposição para aumentar a produtividade e ir em busca de conquistas materiais. Contudo, será importante controlar os seus impulsos, especialmente no início do mês. Isso porque o desejo de liberdade poderá te levar a agir de maneira impulsiva, o que causará tensões. No caso, direcione toda a energia para as suas conquistas e para se libertar de padrões nocivos sobre o dinheiro.

Aquário

Energia geral

Você viverá uma fase importante no que diz respeito aos seus valores pessoais e materiais. Será o momento de avaliar o que lhe traz segurança e de reconhecer os esforços realizados para chegar aonde está. Além disso, a tendência será de um período movimentado no setor social, em que terá necessidade de transitar por diferentes lugares. Por fim, poderá ser um mês favorável para aprender algo novo.

Relacionamentos

No início do mês, você viverá uma fase importante no setor afetivo. Afinal, perceberá a importância de ter as pessoas que ama por perto e de ter coragem para ir em busca dos seus sonhos. Apesar disso, poderá se deparar com situações inusitadas e tensões, o que ocasionará discussões e mudanças. Portanto, para que haja equilíbrio, procure controlar os ânimos.

Trabalho e dinheiro

Fase importante na carreira e nas finanças. A tendência será que se conscientize sobre a necessidade de crescimento e segurança material. Além disso, haverá a possibilidade de se organizar para conseguir alcançar o que deseja. Contudo, poderá se sentir sem energia. Por fim, o momento será favorável para colocar os pés no chão e avaliar o que precisa ser feito para alcançar estabilidade.

Peixes

Energia geral

Mês importante para organizar a vida, aprender a colocar os limites necessários, ir atrás dos seus sonhos, agir com maturidade e tomar consciência do que é prioridade para você. Tome cuidado apenas para não se deixar levar pelo pessimismo e vitimismo. Além disso, busque compreender que todas as situações fazem parte do seu processo de crescimento.

Relacionamentos

No início do mês, você viverá uma fase de encerramentos no setor afetivo. Uma grande força interna te moverá para novos e diferentes lugares. Com isso, poderá tomar decisões de forma impulsiva. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. A tendência será que sinta a necessidade de estar com alguém que te traga segurança. Apesar disso, inseguranças poderão surgir e te deixar carente.

Trabalho e dinheiro

O mês tenderá a ser de muito trabalho. Além disso, será importante observar se a vida profissional está alinhada com o que realmente gosta e o que poderia fazer para melhorá-la. Também será um período para colocar os pés no chão e compreender que a realização profissional depende de dedicação e comprometimento.

Por astróloga Thaís Mariano