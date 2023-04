Confira a trajetória do Athletico Paranaense no Brasileirão

Veja as melhores campanhas do time na competição

O Athletico Paranaense conquistou o Brasileirão em 2001, antes da era dos pontos corridos Imagem: Reprodução digital | @athleticoparanaense

Nesta edição do Brasileirão, participam os times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

Em 2022, Ceará, Atlético-GO, Avaí e Juventude foram rebaixados para a série B, após ficarem nas últimas posições da tabela. Por outro lado, os quatro melhores colocados da segunda divisão, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia, retornaram à elite do futebol brasileiro.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Em 2023, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques para 2023

Nesta temporada, o Athletico Paranaense será comandado por Paulo Turra. Ele assumiu o time após seis anos como auxiliar de Luiz Felipe Scolari, que agora segue a função de diretor técnico. Para 2023, foi feita a contratação do atacante Luciano Arriagada, do lateral-direito Madson, do zagueiro Kaique Rocha e do lateral-esquerdo Fernando.

2001 para ficar na memória

O Athletico Paranaense conquistou o Brasileirão em 2001, antes da era dos pontos corridos. O rubro-negro fez uma bela campanha naquele ano, deixando para trás São Paulo e Fluminense. Venceu

o São Caetano nos dois jogos da final e garantiu o primeiro título nacional. O atacante Alex Mineiro foi decisivo e fez o único gol – de tiro de meta – no último jogo da final. O Furacão venceu o primeiro jogo da final por 4 a 2. Em 31 jogos, conquistou 19 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Marcou 68 gols e teve 74% de aproveitamento.

História do time no Brasileirão

O Athletico Paranaense também fez boas campanhas em outras edições do Campeonato Brasileiro. Em 2004, a equipe atingiu a marca de 18 partidas invictas e terminou em 2º lugar. Em 2013 e 2019, ficou 13 partidas sem derrotas. Na última edição, em 2022, o Furacão encerrou a competição em 6ª colocação, com 58 pontos, e garantiu o último lugar da fase de grupos da Copa Libertadores. Na lista das maiores invencibilidades do time no Brasileirão, também estão os campeonatos de 2001 (12 jogos), 1996 (11 jogos) e 1986 (10 jogos).