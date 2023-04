Confira a trajetória do Botafogo na história do Brasileirão

Conheça a história do alvinegro no campeonato e os desafios superados pelo time

Em 1968, o time se tornou o primeiro campeão brasileiro do Rio de Janeiro ao vencer a Taça Brasil Imagem: Reprodução digital | @botafogo

Além do Botafogo, nesta edição do Brasileirão, participam os times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Em 2023, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques para 2023

Em 2023, o Botafogo segue sob o comando do treinador português Luís Castro. Para reforçar o elenco, o clube contratou o volante Marlon Freitas, o zagueiro Luis Segovia e o atacante Carlos Alberto. Além disso, o goleiro Gatito Fernández, o atacante Matheus Nascimento e os zagueiros Victor Cuesta e Joel Carli tiveram o contrato renovado com o time carioca.

Bicampeão nacional

Em 1968, a Estrela Solitária se tornou o primeiro campeão brasileiro do Rio de Janeiro ao vencer a Taça Brasil. Em 1995, o Botafogo quebrou o jejum e conquistou o segundo título nacional. No primeiro jogo da final contra o Santos, os times terminaram empatados, com 1 gol para cada lado. No segundo, o time carioca marcou 2 a 1 contra o paulista e garantiu a vitória.

História do time no Brasileirão

Na era dos pontos corridos, a melhor campanha do Botafogo foi em 2013, quando o time terminou na 4ª colocação. O clube carioca tem três rebaixamentos em sua história: 2002, 2014 e 2020. Em 2014, foi rebaixado após obter o maior número de derrotas na série A. No ano seguinte, 2015, o time foi campeão da segunda divisão e reconquistou a vaga junto à elite do futebol brasileiro. Em 2021, também com a conquista do título da série B, o clube carioca garantiu o retorno à primeira divisão. Em 2022, a Estrela Solitária encerrou a competição em 11º lugar, com a marca de 53 pontos.