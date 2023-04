Confira a trajetória do Corinthians no Campeonato Brasileiro

Conheça a história do Timão no campeonato mais disputado do Brasil

Corinthians está entre os times com mais títulos do Brasileirão Imagem: Reprodução digital | @corinthians

Além do Corinthians, participam do Brasileirão 2023 os seguintes times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

Em 2022, Ceará, Atlético-GO, Avaí e Juventude foram rebaixados para a série B, após ficarem nas últimas posições da tabela. Por outro lado, os quatro melhores colocados da segunda divisão, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia, retornaram à elite do futebol brasileiro.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Este ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques do Timão para 2023

O Corinthians começa a temporada 2023 sob o comando do técnico Fernando Lázaro, que veio para substituir o português Vítor Pereira. O Timão também reforçou o elenco com a contratação do lateral- esquerdo Matheus Bidu e do atacante Romero, e fechou contrato com Yuri Alberto, que estava no clube por empréstimo. Além disso, o contrato do lateral-esquerdo Fábio Santos, o jogador mais velho do elenco atual, foi renovado até dezembro de 2023.

Entre os maiores

Com 7 títulos, o Timão está entre os maiores vencedores do Brasileirão. Faturou o primeiro título em 1990, contra o São Paulo no Morumbi. Os outros 6 vieram em 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017. Fez ótima campanha em 1993, quando terminou em 3º lugar com apenas uma derrota em toda a competição. Em 1994, foi vice-campeão. No ano de 2002, a equipe comandada por Parreira voltou a brigar pelo título, mas perdeu a final para o Santos.

História do time no Brasileirão

Na campanha de 2017, ano do último título nacional do Timão, o elenco comandado por Fábio Carille passou pelo primeiro turno invicto e acumulou 72 pontos durante o campeonato. Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, ergueu, na Arena Corinthians, a sétima taça do Brasileirão.

Em 2007, o Corinthians viveu um dos momentos mais tristes da sua história: foi rebaixado para a série B. Em 2008, venceu a competição e reconquistou o seu lugar na série A. Em 2022, encerrou a competição na

4ª posição, com 65 pontos.