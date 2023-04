Confira a trajetória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro

Veja as conquistas do time na competição mais disputada do Brasil

No ano de seu centenário, em 2018, o Fortaleza foi campeão Brasileiro da série B Imagem: Reprodução digital | @fortalezaec

Além do Fortaleza, participam do Brasileirão 2023 os seguintes times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Este ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Contratações do tricolor leonino para 2023

Pelo quinto ano consecutivo, o Fortaleza disputa a série A do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o time seguirá sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, contratado em 2021. Entre os reforços que chegaram ao Leão do Pici, estão o goleiro João Ricardo, o meio-campista Tomás Pochettino, o atacante Lucero, os laterais-direitos Yago Pikachu e Dudu e os laterais-esquerdos Bruno Pacheco e Lucas Esteves.

Campeão da série B

No ano de seu centenário, em 2018, o Fortaleza foi campeão Brasileiro da série B. Comandado por Rogério Ceni, o time conquistou o título ao bater o Avaí por 1 a 0, no estádio da Ressacada. Antes disso, o Leão do Pici havia sido rebaixado para a série B em 2006 e, desde então, estava lutando – passando, inclusive, pela série C – para retornar à elite do futebol brasileiro.

História do time no Campeonato Brasileiro

A primeira participação do Fortaleza na elite do Campeonato Brasileiro foi em 1960 – quando a competição ainda era chamada Taça Brasil. Naquele ano, o time disputou a final contra o Palmeiras. Em 1968, mais uma vez, esteve na disputa pelo título, dessa vez contra o Botafogo. Em 2021, o Leão do Pici terminou o campeonato em 4ª colocação, com 58 pontos – a melhor colocação de um clube nordestino na era dos pontos corridos. No ano seguinte, com a marca de 55 pontos, conquistou o 8º lugar.