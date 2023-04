Confira a trajetória do Santos no Campeonato Brasileiro

Conheça a história do time da Baixada Santista no Brasileirão

O Santos é um dos maiores campeões brasileiros Imagem: Reprodução digital | @santosfc

Além do Santos, os seguintes times participam do Brasileirão 2023: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Red Bull Bragantino, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Este ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques para 2023

O Santos, um dos maiores campeões brasileiros, está sob comando do técnico Odair Hellmann. O clube reforçou o elenco com a contratação do zagueiro Messias, do atacante Mendoza, do lateral-direito João Lucas, do volante Dodi e do goleiro Vladimir. Além disso, o meio-campista Vinícius Zanocelo, que havia sido emprestado pelo time Ferroviária, foi comprado em definitivo pelo Peixe.

Boa campanha em 2019

Em 2019, o Peixe fez a melhor campanha desde 2016. Terminou o campeonato com 74 pontos e ficou com a segunda colocação. Em 2021, o time caiu um pouco na tabela e encerrou o campeonato em 10º lugar, com 50 pontos. No ano seguinte, terminou a competição em 12º lugar, com 47 pontos. O oitavo e último título foi conquistado em 2004, quando encerrou o campeonato, com 89 pontos.

História do time no brasileirão

Um dos maiores campeões do Campeonato Brasileiro, o Santos nunca foi rebaixado para a série B da competição, feito que poucos times podem ostentar. O primeiro título nacional do Peixe foi em 1961; a partir daí, ganhou em 1962, 1963, 1964, 1965, dando ao time o pentacampeonato consecutivo. Os demais foram conquistados em 1968, 2002 e 2004.