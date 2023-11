Confira as causas das varizes na adolescência e como tratá-las

Médico explica sobre problema que atinge principalmente as garotas após a primeira menstruação

As varizes também podem afetar as adolescentes Imagem: Pheelings media | Shutterstock

Ao se pensar em varizes, normalmente não associamos essa doença com adolescentes. Porém, ela pode estar presente principalmente em garotas após a primeira menstruação. “As varizes aparecem normalmente mais nas meninas devido a alguns hormônios como estrógeno e progesterona, e deve-se buscar tratamento ao perceber as primeiras varizes ou vasinhos”, conta o médico vascular Dr. Gustavo Marcatto.

O que são as varizes?

As varizes, também chamadas de veias varicosas, são veias doentes, dilatadas e superficiais que geralmente comprometem mais os membros inferiores, como pernas e coxas, podendo causar dor e inchaço nas pernas e mexer com a autoestima. “A maioria dos casos de varizes podem ser causados por histórico familiar, uso de hormônios, gravidez ou ficar muito tempo em pé ou sentado”, esclarece o Dr. Gustavo Marcatto.

Principais sintomas das varizes

Dentre os principais sintomas causados pelas varizes, estão:

Aparecimento de veias azuladas e muito visíveis;

Agrupamento de pequenos vasos avermelhados;

Sensação de peso nas pernas;

Câimbras;

Inchaço nas pernas (em especial ao final do dia);

Sensação de pernas ardendo.

“Além de afetar a aparência, a doença causa inchaço, dor, cansaço e pode levar a feridas e até trombose”, explica Dr. Gustavo Marcatto.

Varizes são tratadas em adolescentes após a puberdade Imagem: Pheelings media | Shutterstock

Como tratar varizes em adolescentes

As varizes em jovens também podem ser tratadas. “Começamos a tratar [as varizes em adolescentes] após a puberdade, onde tem maior estímulo hormonal. Cada caso deve ser avaliado individualmente, mas, em geral, antes desse período as condutas são mais conservadoras e de acompanhamento apenas”, descreve o Dr. Gustavo Marcatto.

O médico explica que muitas pessoas não sabem, mas é possível tratar varizes sem ter que recorrer à cirurgia, repousos ou pós-operatórios longos, e que as técnicas de tratamento em adolescentes são praticamente as mesmas utilizadas em adultos, com a vantagem de hoje poder realizar no próprio consultório.

Um tratamento indicado é o CLaCS (Cryo Laser & Cryo Sclerotherapy) criado pelo Dr. Kasuo Miyake que, guiada pela realidade aumentada, identifica os vasos e utiliza a sinergia entre o laser e a escleroterapia. “É um método seguro que evita em 85% os casos de cirurgia, eliminando as varizes e os vasinhos que não levam à internação ou ao repouso, deixando as pernas bonitas e saudáveis no mesmo procedimento”, explica o Dr. Gustavo Marcatto.

Por Amanda Galdino