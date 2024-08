Confira as previsões do tarot para setembro de 2024

Veja o que as cartas revelam para cada área da vida nos próximos dias

As cartas indicam a necessidade de ajuda espiritual em setembro Imagem: New Africa | Shutterstock

Setembro chega com um alerta importante da espiritualidade: será preciso cuidar das energias! Conforme a taróloga Isabel Fogaça, muitas pessoas precisarão de ajuda espiritual, pois será necessário se reconectar neste mês.

“Sinto que a espiritualidade está percebendo e vem dando alerta: as pessoas precisam buscar amparo espiritual! Muitos estão esquecendo da importância da natureza, da família, dos amigos e dos valores emocionais. Isso não significa buscar uma religião em específico; mas a carta do Diabo junto da carta da Temperança, fala sobre a necessidade de voltar a se equilibrar tanto o emocional quanto o espiritual”, explica.

Abaixo, ela explica o que o tarot revela sobre este mês. Confira!

O tarot indica um período de renovação no amor Imagem: Happy_Nati | Shutterstock

Amor

Será um excelente mês para curar as feridas do passado e abrir oportunidades. Também será positivo para renovar as emoções e as energias emocionais. Além disso, será um período vantajoso para pessoas que desejam se casar! Trata-se de um momento de renovação e para relacionamentos sólidos e duradouros.

Trabalho

Será um mês de maior foco. As pessoas estarão mais focadas e motivadas, principalmente para mudar de emprego. Não será um momento de estagnação, mas de grandes oportunidades. Será necessário respeitar mais as emoções. Acender um incenso de alecrim, por exemplo, pode ajudar nas mudanças.

Finanças

Será preciso ter calma! Não será o melhor mês do ano relacionado às finanças. Setembro será importante para investir em cursos e estudar. Contudo, isso não significa necessariamente comprar cursos, mas assistir a opções on-line de graça! Os aprendizados de agora serão importantes para as realizações financeiras no futuro.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.