Confira como é a experiência de se hospedar em uma casa na árvore

Essa hospedagem realiza um sonho de criança e proporciona enorme conexão com a natureza

Refúgio Floresta está situada em Córrego do Bom Jesus Imagem: Reprodução digital | Airbnb | Tibério

Quem, quando criança, nunca sonhou em ter uma casa na árvore? Encontrei uma hospedagem inusitada que tem essa proposta e decidi me aventurar nessa experiência. Situada em Córrego do Bom Jesus, a aproximadamente 3 horas da cidade de São Paulo, a casa na árvore se chama Refúgio Floresta e, já no caminho, podemos perceber que a escolha do nome não poderia ser melhor.

Depois de passar pela cidadezinha de Cambuí, que tem suas ruas e comércios típicos de interior, a paisagem começa a mudar e começamos a ver cada vez menos casas e cada vez mais natureza. Assim que começamos a subir pela estradinha (parte de terra, parte asfaltada, mas tranquila para acessar com qualquer tipo de carro), ficamos encantados com a vista para as montanhas que fica mais charmosa à medida que subimos, nos dando uma linda prévia dos dias que iríamos viver por lá.

Expectativas surpreendidas

Chegando na porteira que marca a entrada da propriedade, adentramos no Refúgio e logo fomos recebidos pelo anfitrião Tibério, morador local muito amável, junto de seu fiel escudeiro chamado

montanha, um pastor da mantiqueira que fica na propriedade e mais parece um lobo do mato, embora extremamente amigável. Guiados por nossos anfitriões, chegamos finalmente à nossa casa na árvore.

A cabana, que parece ter saído de um filme, foi construída no alto de uma Maçaranduba centenária que, apesar de ter estrutura para suportar tranquilamente uma casa completa, tem a textura de seu tronco surpreendentemente macia ao toque. Por mais que já tivéssemos visto muitas fotos do espaço, ao chegar ao local tivemos nossas expectativas surpreendidas. Construída toda em madeira, a cabana é aconchegante e completa, permitindo que você se sinta parte da natureza sem renunciar ao conforto.

Tudo foi cuidadosamente criado e pensado para ser uma experiência ímpar (Imagem: Reprodução digital | Airbnb | Tibério)

Detalhes que cativam

No primeiro andar, sala, banheiro e cozinha muito bem-posicionados em volta do personagem principal do ambiente: o majestoso tronco da árvore. No segundo andar, em volta da copa da Maçaranduba, cama, tapetes, banquinhos e móveis para armazenagem de roupas e pertences.

Mas são os detalhes que cativam e deixam o espaço ainda mais especial: tudo foi cuidadosamente criado e pensado para ser uma experiência ímpar. Desde as janelas enormes que abrigam vistas surreais das montanhas da serra, até os temperos e mantimentos delicadamente armazenados em potinhos para garantir que nada nos falte por ali.

Conexão especial

Na parede da sala, um violão, um ukulele e uma excelente coleção de livros compõem a decoração, convidando a arriscar algumas músicas e experimentar novas leituras. Na cabana não tem televisão, mas tem wi-fi e um retroprojetor que nos permitiu ver nossos filmes e séries à noite, o que acabou sendo muito melhor do que o esperado.

Criamos uma conexão especial com a cabana, com o entorno e com nossos anfitriões Tibério e montanha, o que nos permitiu voltar para nossa casa com o coração cheio de gratidão e memórias felizes. Esperamos voltar em breve para esse pedacinho de céu, nosso Refúgio (na) Floresta.

Por Paola Di Buono – revista Qual Viagem