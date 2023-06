Confira cuidados importantes ao correr no frio

Especialista elenca dicas para se exercitar nos dias gelados e manter o condicionamento físico

Correr estimula o emagrecimento do corpo Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Nos dias frios, a disposição para praticar atividades físicas costuma ser afetada, principalmente para quem é adepto das corridas. Seja em ambiente fechado ou na rua, o desconforto causado pelo ar gelado faz com que os praticantes do exercício evitem a sua execução. No entanto, o que muitos não sabem é que as temperaturas amenas favorecem o desempenho da prática.

Vanessa Furstenberger, educadora física especialista em treino para corredores, explica que estudos sobre a liberação do hormônio irisina, que ajuda no processo de emagrecimento, têm sido elaborados para comprovar se a substância seria liberada com a combinação de exercício e exposição ao frio. “Se aliarmos todo esse gasto calórico extra e mais as calorias gastas em uma corrida, podemos dizer que ela emagrece mais no frio, principalmente se for feita ao ar livre”, diz a profissional.

A seguir, a preparadora física explica os benefícios da corrida no frio e como evitar lesões ao praticá-la. Veja!

Benefícios de correr no frio

É normal sentir preguiça de correr no frio ou, até mesmo, cair em tentação com a alimentação mais gordurosa quando as temperaturas caem. Mas, não é porque esfriou que você pode – e não deve! – atrapalhar a sua rotina de treino. Muito menos, usar de desculpa para deixar a corrida e a dieta balanceada de lado.

Além de aumentar a energia e a disposição para aguentar todas as atividades do dia, correr no frio também aumenta a imunidade do corpo; além de ser mais confortável para suar a camisa do que quando as temperaturas estão mais quentes.

Dicas para correr nos dias gelados

Escolha horários mais quentes durante o dia para correr, como a hora do almoço; Inicie a atividade com roupas mais quentes e tire as peças conforme o corpo for aquecendo; Beba água, pois apesar da menor quantidade de suor aparente e a pouca sede, o corpo desidrata e devemos evitar qualquer contratempo devido à perda de água; Alimente-se corretamente e de maneira equilibrada, assim você evitará uma queda da imunidade; Trace objetivos para serem alcançados com a corrida (provas, superações de tempos, aumento de quilometragem) e, assim, você se sentirá estimulado a permanecer nos treinos e manterá a regularidade também durante o inverno.

Aquecer as articulações ajuda a evitar lesões (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

Como prevenir lesões na atividade física?

Para prevenir lesões, Vanessa Furstenberger aconselha o aquecimento local das articulações para que elas se lubrifiquem e se preparem para o exercício. “Após essa preparação local, é bom fazer um aquecimento geral, como uma corrida leve, para começar a adaptação da parte cardiopulmonar – nada mais do que 10 minutos -, e só depois um alongamento breve para que a musculatura possa responder com maior flexibilidade antes da corrida em si.”

Atenção aos trajes

A roupa também requer atenção. Trajes térmicos e corta-vento são os mais indicados, por serem leves e fáceis de tirar conforme a temperatura corporal aumenta. “Não importa a opção: o importante é iniciar a corrida mais agasalhado e ir tirando a roupa aos poucos, mesmo porque após o exercício o corpo esfria muito rápido e você já terá uma blusa para se proteger rapidamente”, ensina a preparadora física.

Por Michelly Souza