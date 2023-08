Confira dicas para deixar o cabelo sem aspecto de emborrachado

Especialista ensina passo a passo para entender as necessidades dos seus fios

Excesso de química é prejudicial para a saúde dos cabelos Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Os cabelos emborrachados são um pesadelo para quem usa tratamentos químicos. Essas mudanças na fibra capilar levam a quebras e à fragilização dos fios, causando o temido “corte químico”. Mas qual é a raiz do problema?

A especialista em queda de cabelo e alopecias Jack Alecrim explica que a principal causa de emborrachamento é o uso de tratamentos ou procedimentos químicos incompatíveis com os fios, “por exemplo, escovas progressivas, descolorações e relaxamentos. O risco de emborrachamento aumenta, no caso de químicas combinadas”, pontua ela.

Importância do teste de mecha

Segundo a profissional, o teste de mecha é muito eficiente para avaliar se os fios estão saudáveis o suficiente para passar por determinado procedimento químico e consegue também apontar se existe risco de incompatibilidade com algum procedimento previamente realizado no cabelo.

“Vale lembrar que alguns tipos de química deixam resíduos nos fios por anos, por isso o profissional responsável deve sempre realizar o teste de mecha, para evitar surpresas desagradáveis durante o procedimento“, completa Jack.

Passo a passo

O teste de mecha oferece segurança, previsibilidade e é simples de ser realizado. “O primeiro passo é separar uma mecha de cabelo; o ideal é que seja de uma região menos visível, como a nuca, por exemplo, para evitar que seja aparente algum dano que, porventura, possa ocorrer durante o teste”, explica a especialista.

O segundo passo é aplicar o produto a ser testado em toda a extensão da mecha, respeitando sempre a distância de um centímetro da raiz. “Em seguida, deve-se aguardar o tempo de pausa recomendado, sempre supervisionando pelo menos a cada 5 minutos a fim de identificar qualquer alteração indesejável nos fios”, diz a especialista.

Caso ocorra alguma mudança negativa, o teste deve ser imediatamente interrompido, e os fios, higienizados. No caso de tudo ocorrer dentro do esperado, a mecha deve ser higienizada e avaliada em relação à resistência, coloração, penteabilidade e a presença de danos.

Deve-se ter cuidado ao desembaraçar fios emborrachados (Imagem: Іван Святковський | ShutterStock)

Desembaraço delicado e reposição de queratina

Jack Alecrim diz que os cuidados relacionados a fios emborrachados devem ser cautelosos ao desembaraçar as madeixas, já que eles são extremamente frágeis. “É necessário que se utilize um leave-in que auxilia na estabilidade das ligações capilares. Deve-se, também, realizar a reposição de queratina, sem provocar sobrecarga nos fios, uma vez que podem ficar demasiadamente rígidos, se quebrando com facilidade”, aponta a especialista. Por tal razão, a avaliação profissional é fundamental, pois é o tipo de dano que não dá para ser tratado com segurança em casa, segundo ela.

Reconstrução dos fios e nutrição

Além de realizar o procedimento de reconstrução dos fios, a nutrição é essencial para que eles não percam a sedosidade e a maleabilidade. “A hidratação vai dar o toque final e alinhar as cutículas, mas não consegue tratar com eficiência os danos no córtex da fibra capilar, que é o local mais afetado por esse tipo de dano”, finaliza Jack Alecrim.

Portanto, visando garantir a saúde dos cabelos e evitar problemas como os fios emborrachados, é essencial contar com a supervisão de um profissional qualificado e tomar os cuidados necessários para manter a integridade dos cabelos.

Por Jose Atalide