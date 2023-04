Confira diferentes elementos para iluminar os ambientes da sua casa

Especialistas explicam como você pode usar a iluminação para deixar o seu lar mais aconchegante

No escritório, use fitas de LED que possam ser embutidas nos armários Imagem: garynansome | Shutterstock

A iluminação vai muito além da praticidade. Ela influencia as cores dos ambientes, a amplitude e, inclusive, as emoções das pessoas. Feita com a técnica certa, ela pode transformar completamente um espaço. Por isso, é fundamental planejar, com muito cuidado, essa parte da decoração.

A arquiteta e urbanista Paula Blankenstein, líder de Arquitetura da Yuca, destaca a importância da iluminação para a praticidade e harmonia da casa. “Sem a entrada de luz não conseguimos viver, trabalhar nem estar confortável em nossa residência, trabalho ou momento de lazer. Sem a iluminação não conseguiríamos viver no espaço projetado. Ela também permite a melhor circulação do ar”, explica.

A seguir, confira os itens indicados pela design de interiores Larrisa Santo e pela arquiteta e urbanista Bruna Duimoulin para iluminar diferentes ambientes da sua casa!

Cozinhas

Você pode usar plafons na iluminação geral, pendentes sobre as mesas e balcões com lâmpadas de bulbo LED ou de filamento, caso você queira que a lâmpada também tenha função decorativa.

Área de trabalho

Use fitas de LED que podem ser embutidas nos armários ou luminárias de embutir próprias.

Os lustres podem ter um papel de destaque na decoração e servir como iluminação difusa (Imagem: Photographee.eu | Adobe Stock)

Sala e quarto

Iluminação com trilho combina bastante com um piso de cimento ou que imite cimento. Uma decoração com spots embutidos em forro de gesso costuma combinar com tudo que você colocar. Os lustres, por sua vez, podem ter um papel de destaque na decoração e servir como iluminação difusa (geral). Os plafons (sobrepostos ou de embutir) também podem servir para fazer a iluminação geral, mas de um modo mais discreto.

Os abajures são uma boa opção para quem não quer grandes intervenções, e trazem o aconchego que a luz indireta pede. As fitas de LED, que podem ser embutidas no mobiliário, também servem para isso. Para quem preferir, há as luminárias de embutir em forros, usadas com lâmpadas dicroicas, para iluminação de destaque para objetos ou revestimentos decorativos. Lembre-se de não utilizar luz de destaque sobre a área próxima à televisão.

Banheiro

As luminárias de embutir em forro, arandelas de parede para a área próxima ao espelho e um plafon central são boas opções e atendem a todas as funções do ambiente.