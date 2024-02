Confira os principais pontos turísticos da Flórida

Combinação entre praias, compras e parques temáticos tornam o estado um dos mais queridos pelos turistas

Florida atrai os turistas por sua variedade de atrações Imagem: Francisco Blanco | Shutterstock

A combinação de praias, boas compras e os mais famosos parques temáticos do mundo fez com que a Flórida se tornasse um destino muito querido pelos turistas já há algumas décadas. E o estado norte-americano não para de surpreender quem decide explorá-lo mais a fundo.

Claro que a porta de entrada continua sendo Miami, local de badalação, compras e praias, mas sempre capaz de se reinventar e lançar tendências. Com um mix de influências latinas, este também é um destino cultural, dos grafites de Wynwood ao art déco de South Beach.

Opções de lazer para todas as idades

Como a capital mundial dos parques temáticos, Orlando reúne os complexos Walt Disney World Resort. Universal Orlando Resort e SeaWorld Orlando. Completa e muito democrática, a cidade guarda outras tantas opções de lazer para todas as idades, incluindo gastronomia, vida noturna e distritos charmosos. Mas a oferta turística da Flórida não para por aí.

No extremo sul, as Florida Keys são o lado mais caribenho do destino, um arquipélago cercado por um mar entre o turquesa e o verde-esmeralda. De Key Largo a Key West, são mais de 150 km de paisagens paradisíacas ligadas pela Overseas Highway, como reservas naturais, praias, recifes e cidades onde o clima de férias dura o ano inteiro.

Cidades da Flórida ótimas para passeios culturais e atividades ao ar livre Imagem: xbrchx | Shutterstock

Cidades para conhecer além de Orlando e Miami

Pela costa do Golfo do México, vale conhecer Paradise Coast, que combina o luxo sossegado de Naples e o mar caribenho de Marco Island com a vida selvagem das áreas alagadas nos Everglades. Ou então seguir até St. Pete/Clearwater, com sua boa variedade de centros culturais, atividades ao ar livre, gastronomia e 56 km de praias de areia branca. Fica ao lado de Tampa Bay, famosa pelo agito típico de uma cidade cosmopolita. Há ainda Crystal River, conhecida como a capital mundial dos peixes-boi, repleta de nascentes de águas cristalinas.

A natureza também é a grande protagonista das regiões de Ocala e West Volusia, onde o charme sulista encontra cenários únicos. A Flórida central tem ainda cidades como Lakeland, Winter Haven e Lake Wales, que guardam atrações bem singulares a curtas distâncias de Orlando.

Já na costa leste, o roteiro segue pelos canais de Fort Lauderdale e pelo condado de Palm Beach, formado por cidades como Boca Raton, West Palm Beach, Jupiter e Delray Beach. É um destino com um toque de exclusividade, mas com um perfil mais acessível. Há ainda Daytona, famosa pela praia homônima e pelo circuito da NASCAR, e a histórica St. Augustine, a primeira cidade fundada por europeus nos Estados Unidos.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem