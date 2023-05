Confira quais atividades físicas ajudam a eliminar peso

Movimentar o corpo contribui para o emagrecimento saudável

Lutas ajudam a emagrecer e a definir músculos Imagem: Max4e Photo | Shutterstock

Engordar ou emagrecer está diretamente relacionado com a quantidade de calorias que você ingere e a quantidade que você gasta. Por isso, é muito importante incluir a atividade física na rotina, para conseguir gastar mais do que você ingere.

Isso mostra que a atividade física é muito importante no dia a dia de quem precisa perder peso. No entanto, ela deve ser feita com orientação de um profissional que irá adaptar o treino às suas características. Dessa forma, você poderá tirar o melhor proveito dos exercícios.

Exercícios mais indicados

De acordo com Fabiana Machado, personal trainer e preparadora física, os exercícios físicos são indicados para quem quer emagrecer de forma saudável. “Os mais indicados são aqueles voltados para um treino aeróbico, seja ele na esteira ou bicicleta, danças em geral, lutas, musculação realizada de maneira mais acelerada com exercícios conjugados, ou seja, no intervalo de um já se inicia outro, e treinamento funcional”, enumera.

Antes de iniciar uma atividade física, consulte um cardiologista (Imagem: BGStock72 | Shutterstock)

Cuidados antes de iniciar uma atividade

Para quem nunca praticou atividade física, é necessário tomar alguns cuidados antes de iniciar a prática. Para começar uma caminhada ou corrida, por exemplo, Fabiana Machado explica que o primeiro passo é realizar exames cardiológicos, para constatar que está tudo certo com a saúde.

“O segundo é estar com tênis e roupas confortáveis e que estejam de acordo com o esporte que queira realizar; o terceiro é consultar um profissional de educação física e passar o objetivo desejado, e o quarto é iniciar um treino com caminhada, para quem nunca correu, e ir aumentando o ritmo gradativamente”, enumera.

O personal trainer Ivaldo Lorentis reforça que devem ser tomados cuidados com as articulações, analisando o histórico de lesões em joelho e coluna. Ele também recomenda usar um tênis confortável e que não cause lesões no tornozelo nem no joelho.

Vantagens das lutas

As lutas estão ganhando cada vez mais adeptos nas academias. O que antes era praticado principalmente por homens, hoje já encontra um público misto, interessado em queimar calorias e fortalecer os músculos. De acordo com Ivaldo Lorentis, o gasto calórico é muito alto em uma aula de luta e trabalha diversas partes do corpo, como abdômen, coxa, glúteo e braços.

A preparadora física Fabiana Machado concorda e acrescenta que, como essas práticas são consideradas aeróbias, ou seja, tem um alto custo energético, elas são muito bem aceitas pelo público em geral. Segundo ela, uma hora de luta pode queimar, em média, de 350 a 700 calorias, dependendo da intensidade e do metabolismo de cada um.

Ou seja, para poder emagrecer e incluir a atividade física no seu dia a dia é muito importante escolher o que te dá prazer e o que você gosta de fazer. Não adianta querer correr só para emagrecer se você não tem vontade de fazer isso, pois logo você vai cansar e desistir. Escolha a atividade que mais gosta e mexa-se!