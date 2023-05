Conheça 5 famosos do signo de Gêmeos

Veja quem são as celebridades geminianas destaques em suas profissões

Geminianos são sociáveis e dotados de inteligência Imagem: Natalia Gaikova | Shutterstock

Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco e seu elemento é o Ar. Ele é regido pelo planeta Mercúrio e rege a casa 3 do Mapa Astral. É um signo que simboliza o amor, a divisão, a troca e comunicação fraterna. Os geminianos são as pessoas nascidas no período entre 21 de maio e 20 de junho.

“Gêmeos representa a dualidade, para esses nativos, tudo é temporário, efêmero e mutável”, explica a astróloga Priscila Alves. Os geminianos são pessoas dotadas de inteligência, sociáveis e muito hábeis na comunicação.

A seguir, conheça os famosos de Gêmeos!

1. Maisa

Maisa Silva (Imagem: Reprodução Instagram | @maisa)

22 de maio de 2002

Profissão: apresentadora, empreendedora e influenciadora digital.

Com apenas 18 anos, juntamente com o empresário, a artista criou a Mudah, uma agência que conecta marcas e artistas.

Gretchen (Imagem: Reprodução Instagram | @mariagretchen)

2. Gretchen

29 de maio de 1959

Profissão: cantora, dançarina, atriz, empresária e youtuber.

Considerada a “rainha dos memes”, ela faz imenso sucesso nas redes sociais. Há imagens e gifs da artista para as mais variadas situações.

Ivete Sangalo (Imagem: Delmiro Junior | Shutterstock)

3. Ivete Sangalo

27 de maio 1972

Profissão: cantora, compositora, instrumentista, empresária, apresentadora e atriz.

A artista é a única brasileira a se apresentar em todas as edições do Rock in Rio Lisboa, em Portugal.

Angelina Jolie (Imagem: Tinseltown | Shutterstock)

4. Angelina Jolie

4 de junho de 1975

Profissão: atriz, diretora, produtora e roteirista.

A artista recebeu um Oscar em 2000, na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, pelo filme “Garota, Interrompida”.

Camila Pitanga (Imagem: Reprodução Instagram | @caiapitanga)

5. Camila Pitanga

14 de junho de 1977

Profissão: atriz e apresentadora.

A artista é embaixadora da ONU Mulheres desde 2015. Foi a primeira personalidade das Américas a se tornar porta-voz pública da entidade.