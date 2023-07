Conheça 5 famosos do signo de Leão

Veja quem são as celebridades leoninas destaques em suas profissões

Bruna Marquezine é uma das celebridades de Leão Imagem: Andrea Raffin | Shutterstock

Os leoninos são as pessoas nascidas entre o período de 22 de julho a 22 de agosto. Leão é o quinto signo do zodíaco e seu elemento é o Fogo. Ele é regido pelo Sol e rege a casa 5 do Mapa Astral. Considerado o verdadeiro rei do zodíaco, ele simboliza a elegância, a autoconfiança e a exuberância, pois ama tudo que é luxuoso.

“O leonino é um ser muito confiante, segue em busca daquilo em que acredita e gosta de ser valorizado e apreciado pelas pessoas. Costuma ser alegre, brincalhão, exuberante e criativo. Gosta de ter a atenção só para ele e possui uma autoconfiança admirável”, explica a astróloga Bárbara Christan. Além disso, os leoninos são ótimas companhias para festas e viagens.

Abaixo, conheça 5 celebridades do signo de Leão!

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine (Imagem: BW Press | Shutterstock)

04 de agosto de 1995

Profissão: atriz.

A atriz brasileira faz parte do elenco do filme “Besouro Azul”, de James Reyes. Bruna Marquezine interpreta a personagem Jenny Kord.

Shawn Mendes

Shawn Mendes (Imagem: Fred Duval | Shutterstock)

08 de agosto de 1998

Profissão: cantor, compositor e modelo.

Em 2019, o cantor criou a The Shawn Mendes Foundation para ajudar em causas sociais e ambientais, como saúde infantil, sustentabilidade, saúde mental e combate ao bullying.

Madonna

Madonna (Imagem: Denis Makarenko | Shutterstock)

16 de agosto 1958

Profissão: cantora, compositora, escritora, dançarina, produtora e empresária.

Segundo o Guinness World Records, Madonna é a artista feminina mais bem-sucedida de todos os tempos.

Emicida

Emicida (Imagem: Andre Luiz Moreira | Shutterstock)

17 de agosto de 1985

Profissão: rapper, cantor e compositor.

Em 2020, o artista foi premiado com um Grammy Latino pelo disco AmarElo, na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa.

Dua Lipa

Dua Lipa (Imagem: Andrea Raffin | Shutterstock)

22 de agosto de 1995

Profissão: cantora, compositora e modelo.

Em 2021, a cantora recebeu um Grammy Awards pelo disco Future Nostalgia, na categoria Melhor Álbum Vocal de Pop.