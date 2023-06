Conheça 6 seres estelares e a missão deles

Veja com eles ajudam no processo de elevação energética da Terra

Os seres estelares são voluntários para ajudar na elevação energética Imagem: Zakharchuk | Shutterstock

A ufologia, além do caráter científico, também se encontra com o mundo da espiritualidade em alguns momentos. A vida fora do planeta Terra, por exemplo, é uma temática em comum. Segundo os espiritualistas, as constelações além do nosso sistema solar abrigam vidas de seres que vivem em modelos de sociedade, cultura e tecnologias avançadas.

Objetivos dos seres estelares

Os seres estelares, também chamados sementes estelares, vivem em sistemas distantes da Via Láctea. Existem vários deles, mas alguns são mais conhecidos por atuarem como voluntários para ajudar no processo de desenvolvimento e elevação energética da Terra e de seus habitantes.

“Os seres chamados estelares são, de forma geral, os seres que vivem fora da nossa dimensão, seja distante da Terra ou em mundos paralelos”, explica o paranormal e escritor Cristovão Brilho. Segundo ele, cada grupo de seres tem sua forma e especialidade para disponibilizar ao nosso planeta. “Mas, em todos os casos, o objetivo é o mesmo: manter o equilíbrio e a perfeição elétrica no universo”, acrescenta.

Contribuição para o equilíbrio

O paranormal destaca que, mesmo contando com a ajuda desses seres, cabe ao ser humano a responsabilidade sobre o planeta e o seu reequilíbrio. “Qualquer civilização fora da Terra, por mais inteligente que seja, pode contribuir muito para a retomada do equilíbrio, mas não pode assumir o que é de plena responsabilidade de quem tem a Terra como casa (mesmo que temporária); neste caso, o ser humano”, destaca.

Conheça, abaixo, 6 desses seres que ajudam o nosso planeta.

Seres estelares vivem em mundos paralelos ao da Via Láctea ( Imagem: PaulPaladin | Shutterstock)

1. Andromedanos

Têm origem na galáxia de Andrômeda. Esses seres valorizam e são defensores da liberdade e da autonomia; têm grande senso de justiça e detestam manipulações. Acredita-se que os andromedanos nos auxiliam, principalmente, nos movimentos de mudança social.

2. Arcturianos

Os arcturianos são de um sistema estelar antigo conhecido como Arcturus, localizado a 33 anos luz de distância do nosso sistema solar. É uma das raças mais conhecidas por sua elevada sabedoria e intelecto evoluído. Eles valorizam o conhecimento acadêmico, possuem grande empatia e sentem afinidade com assuntos relacionados à metafísica e à paranormalidade. Os arcturianos colaboram com o desenvolvimento por meio da sabedoria e do conhecimento.

Algumas teorias acreditam que eram sobre os arcturianos a que Chico Xavier se referia quando falou que os humanos teriam contato com seres fora do planeta Terra entre 2019 e 2057. As previsões do médium descrevem que: “esses seres trarão grandes avanços médicos, tecnológicos e científicos nunca antes imaginados”.

3. Seres de Órion

O sistema estelar de Órion, localizado na constelação de Gêmeos, abriga os orianos. Esses seres têm grande força de vontade, sede por conhecimento e buscam aprendizagem constante. São disciplinados, possuem perfil analítico e competitivo. Eles vêm à Terra para ajudar a elevar as ambições, motivando os humanos a se tornarem suas melhores versões.

4. Pleiadianos

Localizados na constelação de Touro, os sistemas estelares das Plêiades são os lugares de origem dos pleiadianos. Esses seres são extremamente conectados ao chackra do coração e espalham amor incondicional. São atraídos por assuntos relacionados ao estudo espiritual e à cura da alma. Possuem criatividade ativa, valorizam e amam a natureza. Por sua força e equilíbrio, os pleiadianos colaboram para promover a união entre os humanos.

5. Sirianos

Os sirianos pertencem aos sistemas estelares de Sírius, localizada na constelação de Canis Maior. Os sirianos são muito intuitivos e sentem-se atraídos por assuntos relacionados à arte e ao misticismo. Têm afinidade com literatura, fantasia, simbolismos, xamanismos e práticas místicas. Os sirianos atuam como guardiões e protetores da natureza.

6. Seres de Óptia

A 195 bilhões de anos luz de distância da Terra, o sistema de Óptia é composto por cinco planetas e uma estrela. Os seres desse sistema trabalham a justiça, as emoções, a mente e a cura. “O sistema de Óptia tem por objetivo trazer ao planeta o desenvolvimento da inteligência dos seres humanos e desenvolver tecnologia e técnicas para cuidar das energias do ser humano de forma plena”, conta Cristovão Brilho.