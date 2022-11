Conheça 8 alimentos com poder afrodisíaco

Entenda como eles podem aumentar e melhorar a qualidade do seu prazer

Alimentos afrodisíacos estimulam o apetite sexual Imagem: Shutterstock

Uma boa maneira de melhorar a vida sexual do casal é por meio do desejo, da sintonia e da disposição de ambos. Mas sempre existe alguma forma de dar aquela ajudinha extra. Às vezes, existe desejo, mas falta disposição ou algum outro fator. Nessa hora, os alimentos afrodisíacos podem ser uma boa opção.

“Alimentos afrodisíacos são alimentos que possuem algum nutriente com propriedades estimulantes sexuais, aumentando o apetite sexual tanto dos homens quanto das mulheres”, explica a nutricionista Solange Ventura.

Importantes para a saúde como um todo

Esses alimentos também podem melhorar a energia e qualidade de vida das pessoas. “Todos eles contêm propriedades que estimulam a circulação sanguínea e facilitam a produção de hormônios, que melhoram a libido e a disposição mental, sendo importante incluí-los no cardápio do dia a dia para alcançar o efeito afrodisíaco”, completa a profissional.

Alimentos afrodisíacos

A seguir, confira alguns alimentos que podem melhorar a vida sexual:

1. Banana

Comer banana eleva a quantidade de serotonina no sangue. Com isso, a pessoa fica com o humor mais elevado e mais relaxada.

2. Amendoim

É rico em gorduras de boa qualidade e em proteínas. Possui vitamina B3, famosa pela propriedade vasodilatadora, que melhora a circulação do sangue.

3. Café

1 xícara de café pode ajudar a aumentar a libido.

4. Chocolate

Além de ser sensual e delicioso, o chocolate libera endorfina, aumentando a atração entre as pessoas.

Melancia é rica em citrulina, substância que estimula o desejo sexual (Imagem: Shutterstock)

5. Melancia

Há estudos que comprovam que a melancia é afrodisíaca. Pesquisadores do Centro de Aprimoramento de Frutas e Vegetais da Universidade A&M do Texas (Estados Unidos), descobriram que a fruta é rica em citrulina, reconhecido como vasodilatador.

A substância é convertida em arginina, pioneira na formação do óxido nítrico no interior dos vasos sanguíneos, levando à vasodilatação e ao relaxamento vascular, aumentando o fluxo sanguíneo (não à toa, ele é um dos componentes do Viagra).

Vale ressaltar que esses efeitos libidinosos do consumo podem não ser notados por todas as pessoas. Outro ponto a ser esclarecido é que a citrulina se concentra principalmente na casca e nas sementes da melancia. Por isso, é necessário o aproveitamento de toda a fruta para obter os benefícios.

6. Carne

Pedaços magros de carne vermelha são fontes de zinco, que combatem a prolactina, hormônio responsável pela disfunção erétil.

7. Peixe

Peixes como salmão e atum aumentam a produção de ômega 3 e ácidos graxos, que elevam as taxas dos hormônios sexuais.

8. Vinho

A bebida aumenta os níveis de estrogênio e facilita a circulação sanguínea.