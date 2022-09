Conheça 8 estadias com jardins incríveis

Veja lugares com belas paisagens naturais para aproveitar nas férias

Jardins com grande variedade de plantas e árvores Imagem: The K Club

De acordo com uma pesquisa recente da Booking.com, 9 em cada 10 viajantes brasileiros (91%) afirmam que belas paisagens influenciam muito na hora de escolher o próximo destino. Com isso em mente, e para celebrar o início da primavera no Hemisfério Sul, a Booking.com apresenta 8 estadias que contam com lindos jardins ou estão nas proximidades de um. De uma horta biodinâmica na Nova Zelândia a uma propriedade bem cuidada na Irlanda, há um lugar ideal para todos os tipos de viajantes que amam jardins, não importa a estação.

1. Straffan, Irlanda

Construído em 1832, o premiado K Club está situado em uma extensa propriedade de mais de 220 hectares ao longo do rio Liffey. Os jardins dessa mansão histórica contam com uma grande variedade de plantas e árvores. Além disso, com quase 6 km de trilhas para caminhadas e ciclismo à beira do rio, essa acomodação é perfeita para um relaxante passeio matinal.

2. Pasadena, Estados Unidos

Estadia rodeada de jardins (Imagem: Langham Huntington)

A uma curta distância de carro do centro de Los Angeles, o Langham Huntington, Pasadena está rodeado por cerca de 10 hectares de jardins que farão o viajante esquecer que está no meio de uma grande área metropolitana. É possível passear pelo histórico jardim japonês da propriedade e curtir sua atmosfera calma e descontraída. A acomodação, que faz parte do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com, também está localizada perto de vários outros jardins que merecem uma visita.

O Arlington Botanical Garden é o único jardim público gratuito de Pasadena e inclui milhares de plantas nativas da Califórnia, como papoulas, girassóis e oliveiras. Há ainda aqueles inspirados em diferentes partes do mundo em lugares como a Huntington Library, o Art Museum, e o Botanical Gardens, onde jardins chineses, australianos, japoneses e subtropicais estão abertos ao público.

3. Alajuela, Costa Rica

Com piscinas termais com cascatas e mais de 200 espécies de plantas, o Tabacón Thermal Resort & Spa, que faz parte do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com, fica na região do vulcão Arenal, na Costa Rica, e está rodeado por um ecossistema tropical. Já que seus jardins servem como fonte de estímulo e rejuvenescimento, o viajante poderá desfrutar de um passeio tranquilo pela reserva de floresta tropical da acomodação antes de um banho em uma das inúmeras fontes termais de água mineral.

4. Queenstown, Nova Zelândia

Hospedagem tranquila e ecológica (Imagem: Sherwood)

Sherwood é um retiro tranquilo situado em uma colina com vista para o rio Wakatipu e para a cordilheira Remarkables, na Ilha Sul da Nova Zelândia. A acomodação tomou várias medidas para proporcionar uma experiência mais consciente e ecológica aos seus hóspedes e, por isso, foi reconhecida com o selo Viagens Sustentáveis da Booking.com. Depois de passar o dia às voltas com os detalhes do cultivo de ervas e vegetais, os hóspedes do Sherwood podem saborear produtos orgânicos frescos colhidos diariamente nas hortas biodinâmicas do local.

5. Kanazawa, Japão

O Jardim Kenrokuen está localizado perto dos portões do Castelo de Kanazawa. Ele é considerado um dos mais belos jardins do Japão e, por isso, merece uma visita durante todo o ano. O nome Kenrokuen significa “Jardim das 6 Sublimidades”, que se referem à amplitude, reclusão, artificialidade, antiguidade, água abundante e vistas amplas. De acordo com a teoria de paisagem chinesa, esses são os seis atributos essenciais que compõem um jardim perfeito.

Os mais de 10 hectares do jardim resumem essa abordagem, com infinitas fontes de água, pontes, casas de chá, árvores, flores, pedras, pontos para observação e lugares escondidos. A uma curta caminhada do Jardim Kenrokuen, o Yamanoo Bettei Ryokusone é uma pousada tradicional japonesa, conhecida como ryokan. A acomodação conta com um restaurante no local que serve refeições japonesas kaiseki, compostas de vários pratos, além de uma área de estar aconchegante.

6. Cidade do Cabo, África do Sul

Acomodação com piscina externa e vegetação ao redor (Imagem: Mountainside Boho-Chic Retreat)

Situado na base leste da Table Mountain e oferecendo vistas da Cidade do Cabo, o Kirstenbosch National Botanical Garden é um dos maiores jardins botânicos do mundo. Lá, o viajante poderá apreciar plantas, flores e arbustos nativos que proporcionam uma variedade de cores durante todo o ano. O Kirstenbosch também é um lugar perfeito para a arte, já que o jardim abriga diversas exposições de arte e esculturas. É possível reservar uma visita guiada para conhecer as diferentes partes do jardim e aprender tudo sobre suas características especiais.

Depois de algumas horas passeando pelo local, o viajante terá a chance de conhecer um dos muitos vinhedos pelos quais a África do Sul é famosa com um passeio privativo de meio dia por Cape Winelands. Ao se hospedar no Mountainside, Boho-Chic Retreat with Natural Pool, o hóspede poderá apreciar a vegetação por todos os lados. Localizada no centro da Cidade do Cabo, essa acomodação participante do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com oferece uma piscina externa, além de seus próprios jardins.

7. Singapura, Singapura

No coração da cidade, o Jardim Botânico de Singapura foi estabelecido em 1859 e foi o primeiro jardim botânico tropical a entrar na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO. O jardim tem aproximadamente 3 mil espécies de plantas tropicais e subtropicais e um herbário com cerca de 500 mil espécimes preservados. Existem várias trilhas para caminhada pelos jardins, onde é possível conhecer todos os diferentes tipos de flora, incluindo a Trilha da Floresta Tropical e a Trilha do Jardim de Gengibre.

Há ainda o imperdível Jardim Nacional de Orquídeas, que abriga a maior coleção de orquídeas do mundo, com mais de 60 mil plantas. O Treetops Executive Residences é um apart-hotel que fica a apenas meia hora a pé do Jardim Botânico de Singapura. Os apartamentos luxuosos oferecem um serviço alinhado com o meio ambiente, já que a acomodação também é reconhecida com o selo Viagens Sustentáveis por seus esforços de sustentabilidade. Além disso, o local também conta com um extenso pátio com jardim privativo cheio de plantas tropicais.

8. Cunha, Brasil

Opção de hospedagem com trilhas nos arredores (Imagem: Casa Bambu)

Cunha, cidade localizada no Estado de São Paulo, é famosa pelos belos campos de lavanda, que permanecem floridos durante o ano todo, além dos artesanatos produzidos em cerâmica. O destino é ideal para aproveitar a natureza de suas montanhas e parques do entorno, com suas cachoeiras, e para quem quer conhecer as plantações de lavanda, tirar fotos e levar produtos feitos com a planta para casa. A casa de hóspedes Casa Bambu Cunha é uma boa opção de hospedagem para o viajante que visita Cunha e permite trilhas a pé nos arredores.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 48.413 entrevistados em 31 mercados.