Conheça a beleza e a diversidade natural de Foz do Iguaçu

Explore um destino sustentável que mescla maravilhas naturais e culturais, incluindo uma das Sete Maravilhas do Mundo

Destino turístico mais importante do estado do Paraná e um dos mais visitados por turistas internacionais que vem ao Brasil, a cidade é representante brasileira na lista global de destinos que oferecem uma estada sustentável.

Falar de Foz do Iguaçu é explanar um destino que oferece excelente rede de serviços, com ótimos hotéis, vida noturna agitada, gastronomia diversificada e passeios que agradam a todos. Parques naturais, parques aquáticos, rios, represas, atrações históricas, culturais, turísticas, turismo de compras e a fronteira com Paraguai e Argentina permitem ao destino oferecer um mix de produtos turísticos infinitos.

Magia das Cataratas do Iguaçu

Difícil pensar na cidade e não relacionar às Cataratas do Iguaçu. O local fica no Parque Nacional do Iguaçu e engloba um conjunto de 275 quedas de água no Rio Iguaçu, que ficam na bacia hidrográfica do rio Paraná.

Em 2011, as Cataratas do Iguaçu foram eleitas uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo em um concurso global organizado pela New Open World Corporation (NOWC). A atração não é apenas brasileira: em Puerto Iguazú, no lado argentino, há o Parque Nacional del Iguazú à disposição do turista. Os dois locais foram considerados Patrimônio da Unesco entre 1984 e 1987.

Marco das Três Fronteiras

Além de visitar as Cataratas, uma atividade bastante recomendada para quem visita Foz do Iguaçu é visitar o Marco das Três Fronteiras. O ponto turístico está localizado na divisa entre o Brasil, Argentina e Paraguai. Ele fica no local onde os países estabeleceram seus limites territoriais: há um obelisco pintado nas cores do Brasil. Dali é possível ver o encontro dos rios Iguaçu e Paraná.

O contato com a natureza também é oferecido na usina que mantém o Refúgio Biológico Bela Vista Imagem: guentermanaus | Shutterstock

Usina Hidrelétrica de Itaipu

Na Usina Hidrelétrica de Itaipu há quatro roteiros organizados durante todo o ano que mostram essa exuberante obra de arquitetura binacional, pois pertence igualmente ao Brasil e Paraguai. O contato com a natureza também é oferecido na usina que mantém o Refúgio Biológico Bela Vista.

O passeio pela unidade de proteção, criada para preservar a fauna e a flora durante a formação do reservatório da usina, contorna o Canal da Piracema até chegar às edificações do refúgio. São dois quilômetros de caminhada em uma trilha em meio à floresta nativa.

Beleza da fauna da Mata Atlântica

Outra atração é o Parque das Aves, o segundo atrativo turístico mais visitado da cidade, atrás apenas das Cataratas. O local oferece o contato próximo aos animais em viveiros situados em meio a 16 hectares de Mata Atlântica nativa. A atração fica próxima ao Parque Nacional do Iguaçu, o que permite ao turista visitar os dois locais na sequência.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem