Conheça a história do Atlético Mineiro no Brasileirão

Confira as conquistas do time no campeonato mais disputado do Brasil

Atlético Mineiro foi o primeiro clube a ganhar o Brasileirão Imagem: Reprodução digital | @atletico

Participam do Brasileirão 2023 os seguintes times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Este ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques do Galo em 2023

O Atlético Mineiro começa a temporada sob o comando do técnico argentino Eduardo Coudet. Para reforçar o elenco, o time contratou o atacante Paulinho, o meia Hyoran e o zagueiro Bruno Fuchs. Seguem no Galo o atacante Hulk e o meia Zaracho.

Primeiro clube a ganhar o Campeonato Brasileiro

O tradicional time de Minas Gerais está entre os grandes clubes do futebol brasileiro. O Galo levantou a taça do Brasileirão em 1971 e em 2021. No primeiro título, era comandado pelo memorável técnico Telê

Santana, obteve a conquista histórica com gols de Dadá Maravilha, um dos maiores artilheiros. O Atlético Mineiro foi o primeiro time a levantar uma taça do Brasileirão; antes disso, o campeonato nacional era conhecido como Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Robertão).

História do time no Brasileirão

O Atlético Mineiro foi o grande campeão do Brasileirão 2021, com duas rodadas de antecedência. A consagração do título aconteceu na Arena Fonte Nova, em Salvador, contra o Bahia. Antes disso, foi vice-campeão em 2012 e 2015. Na campanha de 2022, o Alvinegro terminou em 10º lugar com 53 pontos.