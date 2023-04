Conheça a história do Coritiba no Campeonato Brasileiro de Futebol

Confira os melhores momentos do clube na disputa pelo título do Brasileirão

Coritiba conquistou o seu primeiro título no Brasileirão em 1985 Imagem: Reprodução digital | @coritiba

Além do Coritiba, participam do Brasileirão 2023 os seguintes times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Este ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques do coxa-branca para 2023

No segundo ano consecutivo de disputa na séria A do Brasileirão, o Coritiba será comandado pelo português António Oliveira, contratado no final de 2022. Para reforçar o time, chegaram o goleiro Luan Polli, os zagueiros Bruno Viana e Kuscevic, o volante Júnior Urso, os meiocampistas Marcelino Moreno e Liziero, o lateral-esquerdo Victor Luis e os atacantes Robson e William Pottker.

O ano de glória

O Coritiba conquistou o título do Brasileirão em 1985, comandado pelo técnico Ênio Andrade. Faturou o troféu inédito ao passar por grandes adversários como São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Santos, Corinthians e Atlético-MG. Disputou a final com o Bangu e calou o Maracanã na disputa das penalidades. Ado, do Bangu, perdeu o pênalti, e Gomes acertou a última cobrança, que deu o título ao Coxa.

História do clube no Brasileirão

O Coxa já foi campeão da série B duas vezes: em 2007 e 2010. Na primeira vez, conquistou o título após uma temporada com 21 vitórias em 38 jogos. Em 2010, acumulou 71 pontos e repetiu a marca de 21 vitórias nas 38 rodadas, deixando o Figueirense em 2º lugar. O Coritiba já foi rebaixado 5 vezes: 1989, 1993, 2005, 2009, 2017 e 2020. Em 2021, retornou à primeira divisão e ficou na 3ª colocação na tabela, com 64 pontos. Em 2022, na série A, o clube marcou 42 pontos e encerrou a competição em 15º lugar.