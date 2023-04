Conheça a história do Cruzeiro no Brasileirão

Confira a trajetória do time mineiro no Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro é tetracampeão nacional Imagem: Reprodução digital | @cruzeiro

Além do Cruzeiro, nesta edição do Brasileirão, participam os times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Em 2023, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques para 2023

De volta à série A do Brasileirão, o Cruzeiro será comandado pelo técnico português Pepa. Para reforçar a equipe, o clube contratou os zagueiros Reynaldo e Neris, os meio-campistas Mateus Vital e Nikão, o atacante Rafael Bilu, o lateral-direito Igor Formiga, entre muitos outros. Além disso, alguns jogadores como o goleiro Rafael Cabral e o meio-campista Filipe Machado renovaram o contrato com o time mineiro.

Um retorno muito aguardado

Rebaixado pela primeira vez em 2019, o Cruzeiro só conseguiu retornar à elite do futebol após grandes vitórias em 2022. O clube mineiro marcou 78 pontos na última competição e garantiu o 1º lugar na série B. Em 2020, no entanto, o time ficou na 11ª colocação da segunda divisão, com a marca de 49 pontos. No ano seguinte, ficou em 14º lugar, com 48 pontos.

História no Brasileirão

Tetracampeão nacional, o Cruzeiro saiu vitorioso do Campeonato Brasileiro da série A em 1966, 2003, 2013 e 2014. No ano do último título, inclusive, a disputa final contra o Goiás foi muito acirrada. O jogo, que ocorreu no Mineirão, começou com 1 gol do Celeste, porém o time goiano conseguiu empatar. Aos 17 minutos do segundo tempo, o gol do jogador Éverton Ribeiro garantiu o título para o clube mineiro, em uma partida que terminou em 2 a 1. Em 2022, Ronaldo Fenômeno, ídolo do time, comprou o clube, o que anima ainda mais a torcida cruzeirense para a temporada de 2023.