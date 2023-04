Conheça a história do Palmeiras no Campeonato Brasileiro

Veja as conquistas do maior campeão do Brasileirão

Ao longo da história, Palmeiras levantou a Taça do Brasileirão 11 vezes Imagem: Reprodução digital | @palmeiras

Além do Palmeiras, o maior campeão da competição, com 11 títulos, participam do Brasileirão 2023 os seguintes times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Este ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Contratações do Verdão para 2023

Após vitória do Brasileirão em 2022, o time de Abel Ferreira vem com confiança total para a temporada de 2023. O maior campeão da competição segue em busca do 12º título. Para isso, renovou o contrato com alguns de seus melhores jogadores, como o goleiro Marcelo Lomba, o lateral-direito Mayke, o zagueiro Luan, o meio-campista Raphael Veiga e os atacantes Rony e Dudu.

Maior campeão brasileiro

Em 2021, o Verdão encerrou a competição em 3º lugar na tabela, com 66 pontos. No ano seguinte, com campanha histórica, o Palmeiras foi o campeão brasileiro. Com um aproveitamento de 72,97% no último campeonato, o time obteve 23 vitórias, 12 empates e 2 derrotas. Ao longo da história, o Verdão levantou a Taça do Brasileirão 11 vezes, o que faz dele o maior vencedor da competição.

História do time no Brasileirão

A primeira vez em que o Palmeiras disputou o Campeonato Brasileiro foi em 1960. Logo em seu ano de estreia, o Verdão levou a melhor sobre o Fortaleza e faturou o título. Os demais títulos foram conquistados em 1967, 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022.