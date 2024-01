Conheça a paisagem natural fascinante da Costa dos Corais em Alagoas

Destino reserva praias intocadas, piscinas naturais e vegetação exuberante de coqueiros

O cenário recheado de belezas naturais é um dos maiores atrativos da Costa dos Corais, em Alagoas Imagem: Marcia Cobar | Shutterstock

O litoral norte de Alagoas é um dos trechos mais famosos da costa brasileira. Com suas águas cristalinas, calmas e quentes, essa região, chamada Costa dos Corais, já foi bastante apelidada de Caribe brasileiro. Mas, dona de uma beleza única e muita brasilidade, merece nome próprio e zero comparações, afinal é uma das muitas riquezas da região Nordeste do Brasil.

Com mais de 100 km de extensão, a Costa dos Corais reserva praias intocadas, piscinas naturais e vegetação exuberante de coqueiros que compõem um cenário digno de quadro. A região ganhou esse nome por abrigar a segunda maior barreira de corais do mundo, atrás apenas da Austrália, e integra 11 municípios, de Maceió até Maragogi.

Cidades com paisagens extraordinárias

É nessa parte do litoral alagoano que estão, inclusive, algumas das praias mais deslumbrantes do Brasil. Maragogi é o cartão-postal da região, com suas piscinas naturais formadas por recifes de corais, onde os turistas podem mergulhar e explorar a rica vida marinha. Japaratinga encanta com suas águas tranquilas e extensas faixas de areia, enquanto São Miguel dos Milagres oferece praias isoladas e cenários cinematográficos.

O litoral da Costa dos Corais é ideal para mergulhos e atividades como snorkeling Imagem: Marcia Cobar | Shutterstock

Destino ecológico com belezas naturais únicas

Além das praias, a Costa dos Corais é um paraíso para os amantes da natureza. Os recifes de corais que margeiam a costa criam um habitat marinho único, perfeito para mergulho e snorkeling. Passeios de barco pelas piscinas naturais revelam a diversidade de peixes coloridos e corais exuberantes. E as trilhas ecológicas nas áreas de preservação ambiental proporcionam aos visitantes a oportunidade de explorar a rica flora e fauna locais.

Gastronomia alagoana

Já a gastronomia é uma experiência para os sentidos. Os frutos do mar frescos são a estrela dos cardápios locais, preparados de maneiras diversas para agradar até os paladares mais exigentes. Dos deliciosos pratos de peixe e camarão aos quitutes regionais como a tapioca e a paçoca de carne de sol, os visitantes podem saborear a autêntica cozinha alagoana enquanto desfrutam da brisa do mar.

Tamandaré e Ipojuca

Logo após a Costa dos Corais, dois destinos não fazem parte oficialmente da região, mas compartilham muitas paisagens e atrativos: Tamandaré e Ipojuca. A primeira cidade é conhecida pela Praia de Carneiros, com suas águas claras e mornas, e a famosa igrejinha à beira-mar, além das piscinas naturais e os recifes de coral que são ideais para snorkel; enquanto Ipojuca abriga o distrito de Porto de Galinhas, com faixa de areia de águas claras, passeios para piscinas naturais e um centrinho recheado de atrações.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem