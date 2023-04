Conheça a tendência da cozinha americana

Esse tipo de ambiente é mais amplo e aconchegante, mas deve ser planejado corretamente

Cozinha integrada evita a delimitação de ambientes com paredes Imagem: Ventura | Shutterstock

A cozinha americana é uma forte tendência atual. A integração de ambientes é uma técnica muito utilizada em projetos arquitetônicos para unir dois ou mais ambientes sem a necessidade de paredes para delimitar os cômodos. Nesse caso, geralmente são integradas cozinha e sala de estar e/ou jantar.

Principais vantagens

Dentre os benefícios de uma casa com o conceito aberto, estão ambientes mais amplos, fluidos e aconchegantes, melhora na circulação do ar, favorecimento da iluminação natural e praticidade para atividades rotineiras. “A cozinha no estilo americano garante que você aproveite da melhor forma todo o espaço”, conta a designer de interiores Norah Carneiro.

Escolher a cor correta é essencial para não sobrecarregar a cozinha (Imagem: Sheila Say | Shutterstock)

Cuidado com as cores

Para Norah Carneiro, é preciso tomar cuidado com as escolhas das cores para esse tipo de ambiente, para não o sobrecarregar. Nesse caso, uma cozinha mais clean e minimalista pode ser uma boa alternativa.

Evitando cheiros pela casa

De acordo com a arquiteta e urbanista Patrícia Lacerda, ao optar por esse estilo de cozinha, é sempre importante priorizar a circulação de ar, com janelas e portas altas. Além disso, deve-se posicionar o fogão ou cooktop perto delas.

Segundo a profissional, uma das maiores preocupações de quem adota esse estilo é em relação ao cheiro do preparo dos alimentos que se espalha pela casa. “Para evitar que isso aconteça, é necessário ter uma boa coifa e, se possível, abrir as janelas próximas na hora de cozinhar, para o cheiro não se propagar”, recomenda.