Conheça a tendência do cabelo arco-íris

Profissionais explicam essa tendência e falam sobre a importância de manter os fios saudáveis

Cabelo arco-íris ressalta a personalidade das pessoas Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Arco-íris ou “rainbow hair” é uma técnica em que o cabelo é tingido com várias cores. “Não necessariamente na ordem do arco-íris ou com todas as cores. Geralmente, um cabelo com três cores ou mais já é considerado como tal”, explica o hair stylist Alex Sudati.

Esse visual é normalmente adotado por pessoas com bastante personalidade. “Ele representa o fato que eu posso fazer o que quiser, mesmo que aconteçam muitos julgamentos, eu tenho que ser fiel às minhas vontades, sem ter medo do que os outros vão pensar”, analisa Maíra Medeiros, criadora de conteúdo digital. No entanto, para aderir a esse estilo, o cabelo precisa estar saudável.

Cuidados com os fios

Sem essa história de que antes do arco-íris vem a tempestade. Para adotar esse estilo, é preciso ter o cabelo forte e consciência de que ele precisará de muito cuidado após o procedimento. “O ideal é ter o cabelo o mais saudável possível, fazendo tratamentos como hidratações e reconstruções, para que após a descoloração o cabelo ainda permaneça saudável”, explica Alex Sudati.

Maíra Medeiros conta que esse tipo de cuidado faz parte da rotina dela. “Vivo em torno de tratamentos, uma semana é reconstrução, outra é nutrição, outra é hidratação”, explica a criadora de conteúdo, que também intercala períodos com cabelo liso e cacheado.

Galaxy hair é uma variação dos cabelos multicoloridos (Imagem: Oleg Gekman | Shutterstock)

Variações do cabelo multicolorido

Segundo o hair stylist Alex Sudati, existem várias possibilidades para criar um “rainbow hair”, como ombré, balayage e descoloração global. Além disso, também é possível descolorir áreas específicas, como a nuca, para deixar as cores um pouco mais discretas.

Ainda de acordo com o profissional, há variações de cabelos multicoloridos (que não necessariamente são um rainbow hair):

Hidden rainbow hair: é um arco-íris escondido, feito da metade da cabeça para baixo ou apenas na nuca, e, quando o cabelo se movimenta, você enxerga as cores;

é um arco-íris escondido, feito da metade da cabeça para baixo ou apenas na nuca, e, quando o cabelo se movimenta, você enxerga as cores; Galaxy hair: com tons roxo, rosa, azul e turquesa, imitando as galáxias;

com tons roxo, rosa, azul e turquesa, imitando as galáxias; Opal hair: é um cabelo multicolorido, só que em tons pastel, imitando a pedra Opala;

é um cabelo multicolorido, só que em tons pastel, imitando a pedra Opala; Flame hair: com tons de vermelho, laranja e amarelo, imitando uma chama.

Já escolheu seu arco-íris?

Para montar o seu arco-íris, você pode escolher as cores de que mais gosta, não existe um padrão. Mas, se você está sem ideias ou procurando cores que duram mais, o hair stylist Alex Sudati dá algumas sugestões. “Geralmente, os tons rosa e roxo/violeta duram mais. O azul acaba desbotando para o verde, nesse caso, o verde demora para sair, seja ele do desbotamento do azul ou se a cor inicial for verde mesmo. Uma combinação ótima e duradoura é roxo e turquesa”, indica.

Apesar dos cuidados, se você realmente quer sair do comum, vale a pena apostar no rainbow hair. “Para que usar só uma cor quando o mundo tem tantas?”, instiga Maíra Medeiros. O importante é ser feliz e, se for em um mundo cheio de cores, fica mais bonito, não é?!