Conheça a trajetória do Bahia no Campeonato Brasileiro

Confira o desempenho do clube em um dos campeonatos mais disputados do Brasil

O Bahia conquistou o Campeonato Brasileiro em 1959 e 1988 Imagem: Reprodução digital | @ecbahia

Além do Bahia, participam do Brasileirão 2023 os seguintes times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Este ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques do tricolor de aço para 2023

De volta à série A, o Bahia será comandado pelo português Renato Paiva, que veio para substituir Eduardo Barroca. Vários jogadores chegaram também para reforçar o elenco; entre eles, estão os zagueiros Marcos Victor, David Duarte, Raul Gustavo e Kanu, o goleiro Marcos Felipe, os meio-campistas Diego Rosa e Cauly, os atacantes Kayky, Everaldo e Biel, o lateral-esquerdo Jhoanner Chávez e o lateral-direito Cicinho.

De volta à elite

Rebaixado para a série B em 1997, 2003, 2014 e, mais recentemente, em 2021, o Tricolor Baiano realizou uma campanha eficiente em 2022 e conseguiu retornar à elite do futebol. Com 17 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, o clube atingiu a marca de 62 pontos e ficou em 4º lugar no campeonato, agarrando a última vaga para a série A.

Bicampeão do Brasileirão

O clube possui dois títulos da série A do Brasileirão. O primeiro, em 1959, foi disputado em uma final contra o Santos, no Maracanã, em que o time baiano marcou 3 gols, e o clube paulista apenas 1. A segunda conquista do Tricolor Baiano ocorreu em 1988. Em um jogo de ida eletrizante contra o Internacional, no estádio Fonte Nova, o Bahia saiu vitorioso por 2 a 1. No jogo de volta, que ocorreu no Beira-Rio, ele precisava apenas de um empate contra o Inter para garantir a vitória na competição. Foi exatamente isso que aconteceu. O jogo terminou em 0 a 0, e o Bahia se consagrou o grande vencedor do Campeonato Brasileiro.