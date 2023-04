Conheça a trajetória do Bragantino no Campeonato Brasileiro

O time busca o primeiro título na série A do Brasileirão

O Bragantino disputa a série A pelo quarto ano consecutivo Imagem: Reprodução digital | @redbullbragantino

Além do Red Bull Bragantino, os seguintes times participam do Brasileirão 2023: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Este ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques para 2023

Nesta temporada, o Bragantino será comandado pelo português Pedro Caixinha, que veio para substituir Maurício Barbieri. A fim de reforçar o elenco, o clube contratou o atacante Thiago Borbas e o zagueiro Lucas Cunha. O Massa Bruta também contratou por empréstimo o meio-campista Matheus Fernandes, o atacante Vitinho e o zagueiro Luan Patrick.

Mais uma na série A

O Bragantino disputa a série A pelo quarto ano consecutivo. Antes disso, havia disputado o Brasileirão na elite nacional em 1998, quando o torneio tinha 24 clubes, e o Massa Bruta terminou na penúltima posição. Em 2022, o time encerrou a competição em 14ª posição, com 44 pontos.

História do time no brasileirão

A estreia do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro na série A aconteceu em 1990. O time não possui títulos da primeira divisão, mas em 1991 fez uma excelente campanha. Sob comando do renomado Carlos Alberto Parreira, o Massa Bruta chegou à final após vencer o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã. No entanto, perdeu a decisão para o São Paulo por 1 a 0, no estádio Morumbi. Além disso, foi campeão da série B em 1989 e 2019.