Conheça a trajetória do Flamengo no Campeonato Brasileiro

Confira a história e as conquistas do Rubro-Negro no Brasileirão

Em 2019, o Mengão fez a melhor campanha da história na era dos pontos corridos Imagem: Reprodução digital | @flamengo

Além do Flamengo, nesta edição do Brasileirão, participam os times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Coritiba, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Em 2023, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques para 2023

O Flamengo será comandado pelo argentino Jorge Sampaoli na temporada de 2023. Para reforçar o elenco, o Rubro-Negro também recontratou o meio-campista Gerson, que havia sido vendido para o Olympique de Marseille em 2021. O goleiro Agustín Rossi, do clube argentino Boca Juniors, assinou um pré-contrato com o time carioca. Entretanto, devido a um empréstimo ao time árabe Al-Nassr, ele só começará a atuar no Flamengo no início de julho.

História no Brasileirão

O Flamengo faturou o Brasileirão em 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020. Além disso, em 1987, conquistou a Copa União e discute a decisão judicial que deu o título Nacional ao Sport. Em 2019, o Mais Querido fez a melhor campanha da história na era dos pontos corridos, desde que a competição passou a ser disputada por 20 equipes. O time bateu o recorde do Corinthians e marcou 90 pontos em 38 rodadas, garantindo o campeonato.

Em 2020, com uma campanha eficiente, o Rubro-Negro, com 71 pontos em 38 rodadas, também levou o título do Brasileirão. No ano seguinte, com também 71 pontos marcados, o time carioca ficou em 2º lugar. Em 2022, com 62 pontos, encerrou o campeonato em 5º lugar.

Para poucos

Na temporada de 2020, faltando apenas uma rodada para a final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o líder Internacional no tudo ou nada e assumiu a liderança. Com isso, só precisou do próprio esforço para levantar a taça. No Morumbi, diante do São Paulo, se consagrou campeão e levou para casa o título daquele ano.