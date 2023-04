Conheça a trajetória do Internacional no Brasileirão

Confira os principais destaques do time na competição

Internacional é tricampeão no Campeonato Brasileiro Imagem: Reprodução digital | @scinternacional

Além do Internacional, participaram do Brasileirão 2023 os seguintes times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

A competição acontece entre 15 de abril e 3 de dezembro de 2023. Este ano, pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados para os amistosos internacionais terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim de um período e o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Destaques do Colorado para 2023

Nesta temporada, o Internacional será comandado por Mano Menezes. O técnico, que substituiu o uruguaio Alexander Medina em 2022, teve o contrato renovado até o fim deste ano. Para reformular o elenco, o clube também realizou a contratação do lateral-direito Mário Fernandes, do meio-campista Gabriel Baralhas e do goleiro John.

Foi por pouco

O Inter terminou o Campeonato Brasileiro de 2020 na vice-liderança. Para levantar a taça, precisava vencer o Corinthians e de um tropeço do Flamengo para o São Paulo. No entanto, mesmo com a derrota do Flamengo por 2 a 1, o time empatou com o Corinthians em 0 a 0, no Beira-Rio. Em 2022, o clube fez uma ótima campanha e garantiu novamente o 2º lugar no campeonato, com 73 pontos.

História do time no Brasileirão

O primeiro título do Internacional no Campeonato Brasileiro foi conquistado em 1975, com a vitória sobre o Cruzeiro no Beira-Rio. No ano seguinte, também no Beira-Rio, conquistou o bicampeonato ao vencer o Corinthians. O terceiro título veio em 1979, quando o Colorado foi campeão invicto. Ao vencer o Vasco, conseguiu este feito inédito.