Conheça alimentos alternativos para intolerantes à lactose

Nutricionista explica como a enzima lactase na composição dos produtos facilita a absorção pelo organismo

A intolerância à lactose é uma condição bastante comum Imagem: Scream band | Shutterstock

A busca por opções alimentares saudáveis e adaptadas às necessidades individuais tem ganhado destaque nos últimos anos. Entre os diversos produtos, itens sem lactose já conquistam espaço significativo no mercado, não apenas por pessoas diagnosticadas com intolerância à lactose, como também por todos que buscam um cardápio mais equilibrado no dia a dia.

A lactose é o carboidrato naturalmente presente no leite. Portanto, tanto o leite quanto os seus derivados, como queijos, iogurtes e requeijões, apresentam a lactose em sua composição. Porém, no mercado temos opções de lácteos fabricados na versão zero lactose.

A diferença desses produtos em relação aos tradicionais é justamente a adição da enzima lactase na composição. Ela é a responsável por quebrar a lactose (o açúcar do leite), facilitando sua absorção pelo organismo – seria uma espécie de “pré-digestão” deste carboidrato. Devido a tal processo, laticínios desse tipo podem ocasionar melhor digestão, trazendo benefícios para qualquer pessoa.

Causas da intolerância à lactose

Quando um indivíduo é, de fato, intolerante à lactose, ou seja, incapaz de digerir o açúcar natural do leite e de seus derivados, consumir alimentos fabricados especialmente para ele potencializa a sua saúde e evita os principais sintomas característicos dessa síndrome, como distensão abdominal, cólicas, diarreia, flatulência e náuseas.

Essa condição é uma das intolerâncias alimentares mais comuns em todo o mundo, e pode ocorrer de três formas:

Congênita: quando a pessoa já nasce sem a enzima. É um caso mais raro e uma deficiência genética. Primária: o tipo mais comum, sendo a redução da produção da enzima lactase com o avançar da idade. Secundária: diminuição da produção da enzima devido a alguma doença que causa lesão no intestino.

Dessa maneira, cada um deve entender qual é o seu grau de intolerância. Algumas pessoas, por exemplo, não aceitam nenhum tipo de laticínio, outras podem consumir queijos mais maturados, que têm teor menor de lactose.

O leite sem lactose pode ser consumido por pessoas com intolerância Imagem: VP Photo Studio | Shutterstock

Diferença entre intolerância e alergia

Importante ainda destacar a diferença entre intolerância e alergia. Enquanto a primeira ainda aceita o consumo de lácteo zero lactose, a segunda não. Pessoas realmente alérgicas não podem ingerir leite de nenhuma forma, já que esse problema está relacionado a proteína presente no leite.

De olho nos rótulos

Para garantir o consumo de produtos que são realmente zero lactose, o consumidor deve olhar atentamente o rótulo e observar se a lista de ingredientes inclui a chamada “enzima lactase” e atentar-se às sinalizações frontais, que indicam uma linha de produtos zero lactose. É também fundamental optar por marcas que, além de garantir um processo de alta qualidade, possuam bons ingredientes, de origem natural e livres de conservantes.

Seja como for, os alimentos zero lactose representam uma solução para muitos, independentemente do diagnóstico de intolerância a essa condição. A variedade crescente de produtos no mercado oferece ainda mais oportunidades de diversificar a dieta e explorar alternativas saudáveis, atendendo sobretudo às necessidades individuais de saúde e bem-estar.

Por Liz Galvão

Nutricionista parceira da Verde Campo, empresa de produtos sem lactose