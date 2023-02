Conheça alimentos que ajudam a combater a prisão de ventre

Nutricionistas explicam quais alimentos devem ser consumidos e evitados para preservar o bem-estar do intestino

Alimentação é aliada no combate a prisão de ventre Imagem: POLIGOONE | Shutterstock

A alimentação é uma grande aliada para ajudar a combater a prisão de ventre. Contudo, sozinha, não deve ser considerada responsável pelo correto funcionamento intestinal. “Dentro de uma alimentação diversificada, nenhum alimento causa prisão de ventre, mas, se o consumo for restrito em fontes de pouca fibra, o quadro pode ocorrer”, explica Ronimara Santos, nutricionista e mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Quais alimentos são ruins para o intestino?

De acordo com Ronimara Santos, os cereais refinados, como farinhas brancas e seus derivados, são pobres em fibras. Dessa maneira, eles podem favorecer a constipação intestinal.

Fatores fundamentais para o funcionamento do intestino

A nutricionista também ressalta que a velocidade do intestino é guiada por três fatores. “Consumo de água, atividade física e consumo de alimentos ricos em fibras”, lista.

Consumir frutas, legumes e verduras é fundamental para o funcionamento do intestino (Imagem: Monticello | Shutterstock)

Alimentos que ajudam a soltar o intestino

Alimentos ricos em fibras, como grãos integrais, frutas, legumes e verduras, desempenham um papel essencial no funcionamento intestinal. “Favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, explica a nutricionista. Outros alimentos que ajudam no funcionamento são: semente de linhaça, semente de chia, centeio, quinoa, amaranto, trigo integral, farinha de aveia, chia e cascas de frutas, além do consumo de água.

Modo de preparo dos alimentos faz a diferença

A forma como os alimentos são consumidos também é um critério fundamental a ser pensado para ajudar a evitar a prisão de ventre. “Pode-se ingerir os vegetais crus: eles têm uma propriedade mais consistente”, recomenda Gabriela Zugliani, nutricionista e pós-graduada em Nutrição Esportiva.

Já a nutricionista Ronimara Santos sugere consumir os alimentos inteiros ou minimamente processados. “Quando liquidificamos os alimentos, acabamos destruindo as fibras, e esses alimentos acabam perdendo a função na constipação”, explica.