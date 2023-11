Conheça as belezas naturais da Chapada Diamantina

Veja as maravilhas que fazem do local um dos principais pontos turísticos do Brasil

Reunindo diversos atrativos naturais e culturais no coração da Bahia, o lugar é destino certo para quem busca paz e tranquilidade ou para quem está atrás de história e aventura. Salpicado de cachoeiras, grutas, cânions e vales, o Parque Nacional da Chapada Diamantina abrange 5 cidades: Lençóis, Palmeiras, Andaraí, Mucugê e Ibicoara e sua sede fica na cidade de Palmeiras.

Atrativos de Lençóis

Lençóis, na região norte do parque, é a que mais recebe turistas, já que possui melhor infraestrutura para atendê-los e fica a 420 quilômetros de Salvador. Seus casarões históricos foram transformados em pousadas, restaurantes, agências e outros serviços. Alguns dos principais passeios do destino saem de lá, como Marimbus, Fumaça por baixo, Mixila, Cachoeira dos Mosquitos, Serra das Paridas, Rio Mucugezinho, entre outros.

Para quem gosta de aventura

Santuário do trekking, o lugar ficou bastante conhecido por ser um destino roots, mas, hoje em dia, oferece bastante conforto para todo tipo de visitante. Suas trilhas têm dificuldade variada, assim como as opções de esportes para diversos níveis de aventura.

Por conta de seu tamanho e quantidade de atrativos, é praticamente impossível visitar tudo de uma vez só. Cada cantinho da Chapada merece uma atenção especial, e isso só pode ser feito com calma. Mas não se preocupe porque vontade de voltar para esse paraíso não vai faltar!

Rica em belezas naturais, Chapada Diamantina é o local perfeito para curtir com a família e amigos Imagem: Marcio Pascale | Shutterstock

Trekking mais bonito do Brasil

E quando o assunto é trekking, um passeio não pode faltar. É o do Vale do Pati, conhecido como o mais bonito trekking do Brasil. A trilha do Pati pode ser feita em três, quatro ou cinco dias, quanto mais tempo disponível para permanecer no Vale, mais se pode ver. São inúmeros mirantes, cânions e cachoeiras.

Grande diversidade de fauna e flora

Reduto de belezas naturais, a Chapada conta com uma diversidade grande de fauna e flora. São mais de 50 tipos de orquídeas, bromélias e trepadeiras, além de espécies animais raras. O Parque Nacional, criado na década de 80, atua como órgão protetor de toda essa exuberância.

Morro do Pai Inácio

Um dos atrativos mais requisitados e famosos é o Morro do Pai Inácio que, apesar de possuir 1.120m de altitude, é de fácil acesso. Ali se pode ver um belíssimo pôr do sol, digno de cartão postal. O local é também sinônimo de lendas e mistérios na região.

Os antigos contam que o nome se originou a partir da história de um escravo que teve um romance com a filha de um rico fazendeiro e o namoro resultou numa gravidez. Com medo da intolerância da época, o homem fugiu para o morro e, do alto, pulou com um guarda-chuva aberto, desaparecendo, assim, para sempre.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Elira Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem