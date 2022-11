Conheça as características do cachorro de cada signo

Astróloga explica como o Horóscopo ajuda a compreender melhor o comportamento do seu animal de estimação

Conheça a personalidade dos cães de cada signo Imagem: Shutterstock

Você sabe a data do aniversário do seu cachorro? Com base nesta informação, a Astrologia pode te ajudar a conhecer e compreender melhor o comportamento do seu animal de estimação. A astróloga e terapeuta Karen Cristine de Oliveira aponta as principais características do pet de cada signo e dá dicas de como cuidar e respeitar a individualidade de cada animal.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Os pets de Áries têm muita energia, são ativos, adoram brincar dando mordidas e arranhões e têm dificuldades em seguir regras. “Podem parecer agressivos e latir muito, mas, na verdade, são carinhosos e brincalhões. Só precisam gastar a energia e confiar no ambiente e no tutor”, explica a astróloga Karen. Ela recomenda que eles tenham tempo para brincadeiras e atividades físicas, dessa forma, poderão gastar a energia.

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Pets de Touro são muito territorialistas (Imagem: Shutterstock)

Os cães taurinos são tranquilos, dorminhocos, territorialistas, comilões e possuem tendência a engordar. Por isso, é importante que tenham uma rotina de atividades para prevenir o sobrepeso e problemas de saúde. Adoram tomar banho, ser escovados e fotografados. Eles são muito conectados com a casa.

“Gostam das suas casinhas, suas caminhas, seus brinquedos. Não gostam de dividir brinquedos e nem potinho de alimentação. Então, é importante que eles tenham as próprias coisas”, recomenda a astróloga Karen.

Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Cachorros de Gêmeos demandam muita atenção do tutor. Eles gostam de estar perto, como se estivessem conversando. Também amam participar da rotina da casa. “Latem e reclamam demais, mas, na verdade, essa é a maneira deles participarem do ambiente da casa”. Adoram fazer amizades e convivem bem com irmãos, sejam crianças ou animais.​

Não gostam de ficar sozinhos. “Se ficarem, é importante que o ambiente esteja muito bem fechado e protegido, porque esse é um pet que vai dar uma fugidinha para passear. Eles são muito curiosos e gostam de descobrir coisas novas. Então, é importante ter esse tipo de cuidado com eles”, aconselha Karen Oliveira.

Câncer – 21 de junho a 22 de julho

O pet de Câncer é comilão e muito apegado ao tutor e às pessoas da casa. Ele ama receber visita: fica perto, pede colo e faz graça para ganhar carinho. É muito sociável e gosta de ficar em casa, deitar coladinho com o tutor e de estar no colo. Ele é muito cuidadoso com o tutor e com os outros animais.

Segundo a astróloga, o cachorro de Câncer tem grande sensibilidade. “A solidão pode causar nele uma tensão emocional e depressão. Se ele mora em ambiente em que as pessoas brigam, gritam, ou que tem muito barulho, pode desenvolver problemas emocionais”, explica.

Leão – 23 de julho a 22 de agosto

Os pets de Leão são vaidosos, exuberantes, pomposos e adoram fazer poses para fotos. “Parece que eles sentem que a câmera está ali e que eles são o centro das atenções. É o pet que não vai dar trabalho para vestir roupinha, coleira ou lacinhos. Eles adoram estar de lookinho novo”, conta a astróloga.

Esses cães tendem a se sentir confortáveis em ambientes públicos. No entanto, podem ser ciumentos. “Normalmente eles gostam de ser únicos, sentem ciúmes de outros animais e crianças. É preciso ficar alerta”, recomenda a astróloga Karen.

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

“Sabe aquele pet que busca o jornal na porta e que ajuda a cuidar da criança? Pois é! Esse é o pet virginiano”, explica a astróloga Karen. Segundo ela, o cachorro de Virgem percebe a rotina da casa, observa e, muitas vezes, ajuda. Ele é calmo, silencioso e quieto. É também muito leal e dedicado. Gosta de ambientes limpos e arejados e adora espaços grandes, por isso, pode ter problemas de saúde se ficar trancado em apartamentos.

“É um pet conectado com a natureza, que se dá muito bem com a alimentação natural e gosta de frutas e legumes”, explica a astróloga. Ele também tem afinidade com tratamentos alternativos como acupuntura. “Os efeitos são muito rápidos nesses pets”, acrescenta Karen Oliveira.

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

​Os cães librianos são muito sociáveis. Amam música e ficar perto das pessoas. O pet de Libra tem facilidade em se adaptar aos lugares. Gosta de socializar e sofre se ficar sozinho. “Também é supervaidoso e adora ser o centro das atenções. Esse é aquele pet que cria vínculo e proximidade com os outros animais”, explica a astróloga.

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Cachorro de escorpião é dominante (Imagem: Shutterstock)

Os cachorros de Escorpião não costumam ser muito simpáticos com crianças e outros pets que eles não tenham intimidade. Podem ser desconfiados e costumam dominar o ambiente. “Se tiver vários animais na casa, provavelmente, o cachorro de Escorpião será o dominante. É ele quem define como vai funcionar a rotina do dia”, relata a astróloga.

Karen Oliveira alerta que é preciso ficar atento com a personalidade forte desse pet. Ambientes barulhentos podem deixá-lo irritado. “É importante que ele receba muito carinho para equilibrar a personalidade”, destaca.

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Segundo a astróloga, os pets sagitarianos são fanfarrões e amam viagens e aventuras. Eles adoram ambientes com praias e cachoeiras. Gostam de andar de carro e de moto. É um pet que precisa de muita atenção e de organização no ambiente para não ter riscos de fugas.

“Quando fica muito tempo parado, ou está na companhia de tutores mais tranquilos e que não saem muito, esse pet vai ser aquele que destrói toda casa. Isso porque tem muita energia parada e precisa descarregá-la de alguma maneira. Se você tem um pet destruidor, observe! Provavelmente é um sagitariano, e você precisa colocar ele em movimento”, aconselha Karen.

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

“Esse é o famoso cão de guarda”, afirma a astróloga. O cachorro de Capricórnio é extremamente cuidadoso, sério e responsável. “Sabe aqueles pets que salvam os tutores? Muito provavelmente são capricornianos! Eles acabam cuidando dos humanos e de outros pets. Têm essa personalidade obediente e são fáceis de serem treinados e adestrados”, afirma Karen Oliveira.

Aquário – de 21 de janeiro a 18 de fevereiro

​​O pet de Aquário pode ter muita dificuldade em respeitar as regras e oscila entre a solidão e a vontade de socializar. “É aquele que faz amizade com a rua inteira. Mas, quando oscila para o outro extremo, esse cachorro tem atitudes antissociais, fica sem paciência com os outros e gosta de ficar sozinho”, conta Karen.

Peixes – de 19 de fevereiro a 20 de março

Cachorros de Peixes são sensíveis aos ambientes (Imagem: Shutterstock)

​​Cães de Peixes são extremamente sensitivos e observam muito o ambiente. São grandes transmutadores de energia. “Quem é tutor de um pet pisciano tem que tomar bastante cuidado e ter atenção com o ambiente, porque se a energia do lugar não estiver saudável, esse pet pode absorver e ficar doente. A casa precisa sempre ser cuidada e tratada para que esse pet possa ajudar no processo de transmutação, mas sem desequilibrar a energia dele”, destaca a astróloga.

Segundo a astróloga Karen, pets de Peixes são muito observadores. “Ficam olhando para o invisível e dão a impressão que estão vendo alguma coisa. Costumam sonhar muito quando dormem, roncam, latem e se mexem durante o sono. E, acordados, são muito amorosos e extremamente carinhosos”, acrescenta.