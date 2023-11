Conheça as características do Rato no Horóscopo Chinês

Entenda sobre a personalidade desse

nativo e veja como ele se comporta

em diversos âmbitos da vida

Nativos regidos pelo signo do Rato costumam ser curiosos e honestos Imagem: Siam Vector | Shutterstock

O Rato é o primeiro signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Sagitário. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Mercúrio. O elemento é a Água, as pedras são safira e turquesa, a flor é a orquídea, os metais são o zinco e o estanho, a erva é a camomila, o aroma é jasmim, as cores são púrpura e violeta e o número da sorte é o 3.

“A pessoa com as características do signo de Rato pode ser curiosa por natureza e hábil para enfrentar desafios e dificuldades que surgem no caminho. Poderá ser franca e honesta. Mas precisa ter atenção com a crítica exagerada de si mesmo e dos outros”, explica Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Quem são os nativos de Rato?

Os nativos do signo de Rato são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

De 31/01/1900 a 18/02/1901;

De 18/02/1912 a 05/02/1913;

De 05/02/1924 a 24/01/1925;

De 24/01/1936 a 10/02/1937;

De 10/02/1948 a 28/01/1949;

De 28/01/1960 a 14/02/1961;

De 15/02/1972 a 02/02/1973;

De 02/02/1984 a 19/02/1985;

De 19/02/1996 a 06/02/1997;

De 07/02/2008 a 25/01/2009;

De 25/01/2020 a 11/02/2021.

Se você nasceu entre 23h e 01h, o seu ascendente é o Rato.

Como são os nativos de Rato

Segundo Victor Souza, tarólogo e numerólogo, o nativo de Rato é extrovertido, inquieto e tem receio de se envolver profundamente com as pessoas. Por vezes, a sua grande sinceridade pode ofender os outros. Porém, com o tempo, consegue aprender a lidar com o nível de verdade que passa às pessoas. “O Rato vem nos ensinar que não devemos mentir, mas também não devemos ‘jogar pérolas aos porcos’, ou seja, falar a verdade para quem não é merecedor dela”, afirma.

Uma das virtudes das pessoas do signo do Rato é o entusiasmo e a alegria Imagem: Tasefa design | Shutterstock

Características marcantes

Dentre as suas virtudes, estão o entusiasmo, a sociabilidade, a franqueza e a alegria. É um nativo que gosta de viajar, é esportista, bem-intencionado e independente. Além disso, é ambicioso e otimista. “Mas, às vezes, se perde no excesso de confiança”, conta Victor Souza.

Aspectos que precisa desenvolver

Assim como os demais signos do Horóscopo Chinês, o Rato também tem características a serem desenvolvidas. Conforme explica o tarólogo, esse nativo é inconstante, superficial, possui atração pelo incerto e é difícil de entender em alguns momentos.

Como são os nativos de Rato nos relacionamentos?

Segundo Victor Souza, o nativo de Rato é esperto e rápido quando busca novas experiências para a vida. Porém, enfrenta dificuldades para ser fiel. Além disso, não costuma gostar de rotina. “Se você deseja conquistar uma pessoa regida pelo Rato, comece por deixá-la livre e, aos poucos, vá mostrando a ela o quanto você pode ser diferente”, explica.

Ainda segundo ele, o Rato é do tipo “coração mole”, mas consegue se controlar a ponto de fazer valer seu lado racional e não se precipitar quando está à frente de decisões importantes.