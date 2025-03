Conheça as características marcantes de cada signo do zodíaco

Descubra como as influências astrológicas moldam a personalidade de cada nativo

A posição dos astros influencia as características dos signos do zodíaco Imagem: brickrena | Shutterstock) </p>

Ao explorar o zodíaco, é fácil perceber que cada signo traz consigo características únicas e marcantes. Isso ocorre graças à astrologia, uma prática milenar que interpreta a posição dos astros no céu e as influências que eles exercem sobre a vida das pessoas. Por meio dessa sabedoria ancestral, é possível entender como os traços de cada signo moldam o comportamento e as emoções dos nativos.

Abaixo, confira as principais características dos 12 signos do zodíaco e como elas refletem em diferentes aspectos da sua personalidade!

Áries

Os arianos são conhecidos por serem corajosos, espontâneos, intuitivos e entusiasmados Imagem: una_llenella | Shutterstock

Regidos por Marte e simbolizados pelo carneiro, os arianos são conhecidos por serem corajosos, espontâneos, intuitivos e entusiasmados. Outra característica marcante desses nativos é que eles adoram um desafio e fazem de tudo para superar os próprios limites. “São ótimos líderes. Essa é uma forma que direcionam bem a energia sempre tão ativa e pronta para resolver tudo”, conta a astróloga Thaís Mariano.

Touro

Os taurinos são práticos, apegados e não costumam se arriscar Imagem: una_llenella | Shutterstock

Simbolizados pelo Touro e regidos por Vênus, os taurinos são práticos e apegados, não costumam se arriscar e precisam sentir que o terreno é firme e seguro para os seus planos. Além disso, são charmosos, sensuais e estão sempre prontos para proteger, dar conforto e afeto àqueles que amam. “Nunca esquecem o apoio que tiveram também. São leais e fazem questão de demonstrar a importância das pessoas que importam em suas vidas”, diz a astróloga.

Gêmeos

Os geminianos são comunicativos, adoram trocar informações e sentem a necessidade de se movimentar Imagem: una_llenella | Shutterstock

Considerados os falantes do zodíaco, os nativos de Gêmeos são comunicativos, adoram trocar informações e sentem a necessidade de se movimentar. Regidos Mercúrio e do elemento ar, eles também são leves, descontraídos, divertidos e mutáveis. “Mudam de opinião como no sopro de um vento e, para eles, isso é natural”, comenta Thaís Mariano.

Câncer

Os cancerianos são emotivos, sensíveis e gostam de proteger e cuidar de todos Imagem: una_llenella | Shutterstock

Regidos pela Lua, os cancerianos são emotivos, sensíveis e gostam de proteger e cuidar de todos. Por outro lado, tendem a ser reservados e, quando se sentem desvalorizados e ameaçados, voltam-se para dentro de si. “O interior, assim como o lar, as memórias e aquilo que possuem de valioso, é tratado por eles com grande zelo”, conta a astróloga.

Leão

Os leoninos são expansivos, alegres, exuberantes e tem um elevado magnetismo pessoal Imagem: una_llenella | Shutterstock

Representados pelo Leão e regidos pelo Sol, os leoninos são expansivos, alegres, exuberantes e têm um elevado magnetismo pessoal, que atrai as pessoas para perto deles. “Um leonino bem-equilibrado consigo mesmo pode ser extremamente generoso e reconhecer com facilidade o brilho do outro e incentivá-lo a permitir que esse brilho aumente cada vez mais”, analisa Thaís Mariano.

Virgem

Os virginianos estão sempre tentando aperfeiçoar as ações e o ambiente ao seu redor Imagem: una_llenella | Shutterstock

Regidos por Mercúrio, os nativos de Virgem estão sempre tentando aperfeiçoar as ações e o ambiente ao seu redor. Necessitam que tudo esteja sempre em seu devido lugar e estão sempre prontos para ajudar quem precisa. “Funcionam quase como um catálogo ambulante, conhecem diversas informações sobre as mais variadas áreas. Para os virginianos, é necessário que se sintam úteis no que estão fazendo”, detalha a astróloga.

Libra

Os librianos valorizam a racionalidade e são extremamente sociáveis e respeitosos Imagem: una_llenella | Shutterstock

Representados pelo símbolo da balança, os librianos são regidos por Vênus. Charmosos e delicados, esses nativos valorizam a racionalidade e são extremamente sociáveis e respeitosos. “Os librianos gostam de agradar, de formar parcerias, de viver em conjunto e de compartilhar. Por isso, adoram festas e eventos sociais, pois são ambientes em que podem conhecer mais pessoas”, conta a astróloga. Além disso, são bem-humorados e respeitam os limites alheios, assim como gostam que os seus sejam respeitados.

Escorpião

Os escorpianos costumam ser o centro das atenções e contagiam as pessoas ao redor com a forte energia que emanam Imagem: una_llenella | Shutterstock

O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem como regente Plutão. Seus nativos são questionadores, otimistas, intensos e misteriosos. Além disso, costumam ser o centro das atenções e contagiam as pessoas ao redor com a forte energia que emanam. No entanto, “por trás da aparência imponente, há uma grande necessidade de controle e o medo de serem rejeitados”, analisa Thaís Mariano.

Sagitário

Os sagitarianos são expansivos, alegres, animados, positivos e se destacam em qualquer lugar Imagem: una_llenella | Shutterstock

Representados pelo centauro e regidos por Júpiter, os sagitarianos são expansivos, alegres, animados, positivos e se destacam em qualquer lugar. “São ótimos incentivadores de sonhos, aquelas pessoas que você quer ter por perto quando precisa de energia e otimismo. Afinal, assim como o símbolo de Sagitário, que tem a seta apontada para cima, os nativos deste signo estão sempre com um olhar além do que se pode ver, buscando novos horizontes”, detalha a astróloga.

Capricórnio

Os capricornianos são realistas, determinados, disciplinados e organizados Imagem: una_llenella | Shutterstock

Regidos por Saturno, os nativos de Capricórnio são realistas, determinados, disciplinados e organizados. Não costumam ser muito afetivos, porém, demonstram seu amor trazendo segurança para as pessoas com quem se relacionam. Além disso, “são muito leais e, quando se comprometem, cumprem à risca o que foi combinado”, explica a astróloga.

Aquário

Os aquarianos são inteligentes, gostam de ser diferentes e não se importam muito com a opinião alheia Imagem: una_llenella | Shutterstock

Idealistas, originais e independentes, os aquarianos, regidos por Urano, estão sempre prontos para lutar por um ideal e quebrar padrões. Segundo Thaís Mariano, eles também são inteligentes, gostam de ser diferentes e não se importam muito com a opinião alheia. “Rebeldes por natureza, têm tendência a ir contra tudo que lhe dizem, muitas vezes agindo de forma autodestrutiva na busca por originalidade e individualidade, saindo de algo inerente ao seu lado luz: a consciência coletiva e grupal”, analisa.

Peixes

Os piscianos são sonhadores, criativos e estão sempre em busca de compreender suas emoções Imagem: una_llenella | Shutterstock

Conhecidos por viverem no mundo das fantasias, os piscianos são regidos por Netuno, o que significa que são sonhadores, criativos e estão sempre em busca de compreender suas emoções. Além disso, são muito românticos, sensíveis e generosos, mas essa bondade pode se virar contra eles. Isso porque “captam toda a energia do ambiente como esponjas, o que os leva a sentir coisas que não são suas. Também têm dificuldade em colocar limites, por um desejo interno de altruísmo”, finaliza Thaís Mariano.