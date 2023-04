Conheça as diferenças entre o inglês norte-americano e o britânico

Especialista cita séries e personalidades para te ajudar a diferenciar a pronúncia

Assim como os demais idiomas, o inglês também detém características diferentes na pronúncia Imagem: Vagengeim | Shutterstock

A língua inglesa é tão versátil e viva quanto qualquer outro idioma. Se você estuda essa forma de se comunicar, já deve ter percebido que a pronúncia entre o inglês norte-americano e o britânico é diferente. Assim como o português de Portugal possui particularidades diferentes do Brasil, o inglês também não é igual em todos os lugares, principalmente considerando que o idioma é falado em diversos países.

Por isso, o professor Rodrigo Bergahn, da Minds Idiomas, destaca o que muda na pronúncia do idioma tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido e elenca referências do mundo do entretenimento para te ajudar a praticar. Veja!

Inglês norte-americano vs. britânico

O que causa mais dificuldade (além da pronúncia) é o sotaque. O professor Rodrigo Bergahn dá alguns exemplos para entender melhor a diferença entre os estilos de ambas culturas:

Palavras diferentes para um mesmo objeto, por exemplo, truck/lorry para falar sobre caminhões, subway/underground para falar de metrô etc.;

A sonoridade da letra “r”, no inglês americano, é bem marcado, um som de “r” bem estilo “mineiro”, uma sonoridade que por aqui chamamos “caipira”; no caso do inglês britânico, o som de “r” no final das palavras não é pronunciado, fica mais como um som de “a”;

O som de “d”, no americano, entre vogais, vira som de “r”; em palavras como study, fica pronunciado como “stu”r”y; enquanto no britânico fica bem marcado o som de “d” na palavra stuDY;

No americano, o som de palavras como “today” se pronuncia “tchdei”, enquanto no britânico seria “tchurai”;

Tudo que é som de “ei” no americano quase sempre vira “ai” no britânico.

A verdade é que ambos estão certos, porém várias palavras são usadas para contextos diferentes, como o português de Portugal comparado com o do Brasil. “Por maior que seja a diferença entre as duas culturas […], o segredo é ouvir muitos sotaques diferentes para não ser pego de surpresa, principalmente nos Estados Unidos, onde cada região possui um jeito de falar diferente”, comenta Renato Garcia.

Assistir a séries e filmes ajuda a diferenciar a pronúncia do idioma (Imagem: Fizkes | Shutterstock)

4 séries e personalidades para diferenciar a pronúncia

Alguns fenômenos culturais vêm transformando a maneira como as pessoas olham para as duas culturas, como o sucesso da franquia de Harry Potter, que é do Reino Unido. Das terras estadunidenses, temos os filmes da Marvel, que sempre introduzem, de maneira intensa, o lifestyle dos americanos. Já na música, engana-se quem pensa que os grandes fenômenos do pop são todos norte-americanos; um exemplo disso são nomes como Coldplay, One Direction e Dua Lipa, que conquistaram o mundo e são da Inglaterra.

1. Peaky Blinders

A série vencedora em várias premiações conta a história dos gângsters na Inglaterra no início do século XX. A boa repercussão mundial se deve não apenas ao elenco e à estética, mas também às referências históricas e à abordagem da vida no Reino Unido. Em todas as seis temporadas, é possível perceber o sotaque britânico e o quanto ele se diferencia do americano, principalmente quando há cenas que se passam na América.

2. Sam Clafflin

O ator famoso por interpretar filmes como Jogos Vorazes, Simplesmente Acontece e Como eu era antes de você é natural da Inglaterra. Em algumas produções, foi escalado para interpretar personagens britânicos e, em outras, precisou treinar o sotaque americano ou esconder o seu natural.

3. How I Met Your Mother

É uma sitcom americana que se passa em Nova York, cujo personagem central, Ted Mosby, conta para os seus filhos como conheceu a mãe deles, abordando a vida do protagonista e de seus amigos. São nove temporadas que mostram muito do cenário estadunidense, datas comemorativas e preconceitos com quem não é nascido no país, inclusive com uma integrante do grupo.

4. Taylor Swift

A loirinha queridinha do pop, com álbuns conceituados e inúmeros Grammys, é muito fiel ao seu país e sempre procura retratar algo sobre os Estados Unidos em suas músicas. Inclusive, a maioria dos ex-namorados de Taylor Swift são britânicos, fato que faz render temas para algumas de suas músicas.

Por Maria Eduarda Chagas